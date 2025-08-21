La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlota Prendes celebra un triunfo tras proclamarse ganadora de un combate. C.P.

Carlota Prendes, una luchadora hecha a su imagen y semejanza

Artes marciales ·

La cartagenera, que cambió el ballet por el tatami con seis años, pelea dentro y fuera del ring por medallas y un mayor reconocimiento de su deporte

Olga Lorente

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:58

Carlota Prendes (Cartagena, 23 años) es una de las grandes realidades de un deporte tan exigente, física y mentalmente como es la lucha y todo ... lo que engloba las artes marciales. Ha ganado campeonatos de España, de Europa y del Mundo en las distintas modalidades de combate que comprenden este tipo de práctica deportiva, convirtiéndose en una de las referentes nacionales sobre el tatami. Empezó practicando ballet con seis años, pero pronto fue consciente de que no era lo suyo y lo cambió por el judo, deporte que practicaba su hermano y que controlaba su padre. Su vida dio un giro de 180 grados totalmente inesperado.

