El inmortal Hozono Global Jairis: campeón en su primera Copa de la Reina

Nadie le pidió nada y, aun así, el Hozono Global Jairis lo quiso todo. El decano del baloncesto regional es el nuevo campeón de la Copa de la Reina, el primero que lo consigue en su primera participación en el torneo en este siglo XXI. Derrotó en cuartos de final al vigente campeón, el Valencia; en semifinales al líder de la Liga Femenina Endesa, el Girona; y ahora, en la final, al club con más títulos de Copa, el Perfumerías Avenida de Salamanca.

Lo ha hecho dejando boquiabierto a un baloncesto de élite al que apenas está dando tiempo a asumir la fuerza con que llegó el proyecto alcantarillero al máximo escalón hace solo tres años, convirtiéndose en el primer equipo murciano de siempre en el baloncesto femenino profesional. Hoy, y con ya un 'playoff' y una clasificación para competición europea entre medias, es el nuevo campeón de la Copa de la Reina en su estreno en un evento de tal magnitud.

Hozono Global Jairis Ayuso (13), Eldebrink (0), López-Sénéchal (27), Bertsch (11) y Massey (0) -quinteto titular- Alarcón (0), Grande (3), Molina, Ginzo (2), Holesinska (1) y Gray (10). 67 - 59 Perfumerías Avenida Martín (10), Vilaró (8), Jespersen (1), Koné (4) y Gil (9) -quinteto titular- Calhoun, Domínguez (12), Delaere (5), Jankovic (0), Carter (6), Lekovic y Fasoula (4). Parciales: 12-14, 13-9 (25-23), 28-14 (53-37) y 14-22 (67-59).

Árbitros: Ariadna Chueca, Víctor Mas y Cristina Adán.

Incidencias: Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, unos 8.000 espectadores. Final de la Copa de la Reina.

El Hozono Jairis agota los calificativos. Es el referente que el baloncesto de formación femenino necesitaba en la Región, pero también el soplo de aire fresco que anhelaba un baloncesto nacional necesitado de constantes estímulos para esa lucha constante en la generación de afición. Una que no puede estar más de enhorabuena con este club fundado en 1954 y que antes de elegir el negro y el amarillo como sus colores nació sin uniforme y haciéndose llamar, no sin chanza, Iris.

El Príncipe Felipe de Alcantarilla

Esa combinación aurinegra fue durante estos cuatro inolvidables días en Zaragoza la favorita de un pabellón Príncipe Felipe que, salvo cuando jugó el Casademont, tomó partido por el equipo de Alcantarilla. Por novedad. Por propuesta. Por devoción a quien defendió su camiseta (Grande, Ayuso y Holesinska). Porque el deporte no es un fenómeno de masas si siempre gana el mismo.

Hoy, en la final, la grada del vasto pabellón maño volvió a ir con el Hozono Jairis, que volvió a hacer un partido de los que hacen afición reventando una final de muy pocos puntos al descanso (25-23) con un tercer cuarto de escándalo en el que entró anotando 19 puntos por solo dos de las salmantinas y estiró este mágico momento hasta los 28 en diez minutos inolvidables, más que en los dos primeros cuartos juntos.

Ver 21 fotos Vecinos de Alcantarilla celebran la victoria en la final. Javier Carrión / AGM

Luego le tocó sobrevivir al empuje de ese eterno del baloncesto femenino que es el Avenida, a quien las veteranas Domínguez y la murciana Gil sostuvieron en sus peores minutos hasta colocarse a solo cuatro puntos tras un parcial de 3-20 (56-55, minuto 35), escalofrío que se quitó encima López-Sénéchal con una sacudida en forma de dos triples. La Copa era ya más huertana que la rueda de Alcantarilla.

Bernat tiene un plan

Pasó en cuartos, en la semifinal y hoy también en la final. El plan de partido diseñado por Bernat Canut volvía a dar primero en la partida de ajedrez entre entrenadores (7-5, minuto 4), siendo hoy la contrincante un Anna Montañana de salida enrarecida este pasado verano del Fausto. Pero los muchos tiros exteriores liberados golpeaban el aro, y con una pesadez de piernas que evidenciaban las muchas posesiones cercanas a los 24 segundos, los tiros que se quedaban cortos o las dificultades para cruzar media pista (seis pérdidas), y una gran entrada de la imponente Fasoula, el primer cuarto era salmantino por mucho que un agónico triple de Grande lo ajustara (12-14).

Las sensaciones eran mejores en el bando azul. Pero la mejor noticia era que no valía a las de Montañana para escaparse de un Hozono Jairis sostenido por la brega, tan necesaria como el talento cuando este anda distraído. Gray tuvo sus mejores minutos de esta Copa y todo lo que pudo sacar el Avenida fueron tres puntos de ventaja antes de un tiempo muerto de Canut que valió para que dos libres de Gray y un zarpazo de tres puntos de López-Sénéchal al límite del reloj pusieran al Hozono Jairis por delante al descanso (25-23).

¿Qué somos?



CAMPEEOOOONAS, CAMPEOOOONAS



OEEEE OEEEE OEEEEE 🎶 pic.twitter.com/IYWDLSq7V4 — Hozono Global Jairis (@CBJairis) March 23, 2025

La Copa de Ayuso

Esta Copa será siempre recordada por encumbrar a un debutante como el Hozono Jairis, pero también como la confirmación en el estrellato de una recién llegada a la selección con pinta a quedarse por muchos años. Aina Ayuso tomó galones en la reanudación siendo fiel a sí misma y, por extensión, a la filosofía de su equipo. Las finales quizás encojan muñecas, pero nadie levanta títulos desde el conservadurismo. Un gran triple y una no menos espectacular asistencia a López-Sénéchal en un contraataque ponían la primera diferencia de más de dos posesiones (30-23, minuto 22).

Lo mejor estaba por llegar. Después de una canasta de Gil, Ayuso anotó otro triple y en el contraataque de la siguiente jugada Bertsch hizo lo mismo. Valentía y frescura para cambiar por completo los términos de la partida de una final jugada hasta ese momento a muchas menos revoluciones (36-25, minuto 23). Montañana pediría tiempo muerto, pero aún le quedaban varios minutos a las de Salamanca para entender que este partido era otro. Y, como tiburón que huele la sangre, las diabluras de Ayuso y López-Sénéchal iban a por más en una exhibición de aprovechamiento de ventajas en los primeros segundos de posesión (44-25, minuto 26). Desde el final de la primera parte, el parcial era de 24-2.

Ampliar Ayuso, con su trofeo de MVP. EFE

Silvia Domínguez, la española en activo con más internacionalidades (214) y líder en porcentaje de acierto en triples de la liga (48,7%), salió al rescate en una demostración de personalidad que le hacía ver el aro como una piscina. Pero el Jairis lo contestaba todo, hasta poner una máxima de veinte puntos con un 2+1 de López-Sénéchal (50-30, minuto 28) y enfilar el último cuarto con relativa tranquilidad.

La sangre no llega al río

La historia de película del Hozono Jairis había pasado ya por todas las fases del guion del éxito, pero aún le quedaba ese último susto antes del deseado desenlace. El ejemplo de Domínguez y Gil, líder en defensa y rebote, azuzó al orgullo del Avenida. No le quedaba otra que salir al último cuarto con un planteamiento suicida, el clásico de ataques de pocos segundos y presión a toda pista. Y vaya si le funcionó. Delaere, desaparecida hasta entonces, anotó sus ocho puntos de la final en tres minutos para sudores fríos de un Jairis que perdía tres balones antes del tiempo muerto de Canut y otro nada más salir de este (55-51, minuto 33).

De nuevo, el partido había cambiado. Y, esta vez, no por elección alcantarillera. Pero la reacción no podía esperar más. Domínguez lo ponía a uno y de otro tiempo muerto de Canut el Jairis volvía agotando los 24 segundos de posesión (56-55, minuto 35). Cuando parecía que no podía fallar, Domínguez erró el tiro de la remontada. Y López-Sénéchal, la más resolutiva en la tarde de hoy, anotaba un triple esquinado en transición por asistencia de Ayuso (59-55, minuto 36). La cara le cambiaba a las de Alcantarilla, que con una Massey providencial en defensa se crecían y acariciaban el título con otro triple de la franco-mexicana, este al límite de la posesión (63-55, minuto 39).

Ver 21 fotos Alcantarilla siguió la final histórica en una pantalla gigante. Javier Carrión/ AGM

Los abrazos de celebración comenzaron cuando, a menos de un minuto para la conclusión, el Avenida falló un ataque con dos posesiones y, a 29 segundos del final, Ayuso no erraba los tiros libres. La historia estaba escrita.