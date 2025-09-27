La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ros Caval / AGM
Directo

Casademont Zaragoza - Hozono Jairis, en directo

El decano del baloncesto regional disputa su segunda Supercopa seguida, la primera como equipo clasificado por méritos deportivos después de la conquista de la Copa de la Reina más emocional

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:01

Actualizado Hace 2 minutos

20:01

¡Tres minutos y esto empieza! El Hozono Global Jairis juega en Huesca la semifinal por la Supercopa Femenina ante el Casademont Zaragoza

Actualización disponible

Casademont Zaragoza - Hozono Jairis, en directo