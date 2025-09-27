Directo
Casademont Zaragoza - Hozono Jairis, en directo
El decano del baloncesto regional disputa su segunda Supercopa seguida, la primera como equipo clasificado por méritos deportivos después de la conquista de la Copa de la Reina más emocional
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:01
20:01
¡Tres minutos y esto empieza! El Hozono Global Jairis juega en Huesca la semifinal por la Supercopa Femenina ante el Casademont Zaragoza
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
- 2 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
- 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
- 4 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
- 5 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
-
6
-
7
- 8 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña
- 9 Este es el suplemento que recomienda el médico de Carlos Alcaraz
- 10 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.