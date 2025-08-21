La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jonas Vingegaard, durante una etapa del último Tour de Francia. Sarah Meyssonnier / Reuters
La ley del más fuerte avala a Vingegaard, el gran favorito para ganar la Vuelta

El danés partirá este sábado con el mejor equipo de la ronda y un recorrido muy favorable frente a la dupla del UAE formada por Almeida y Ayuso

Iván Benito

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:50

La vida deportiva se esfuma tan rápido que hay quienes señalan que Jonas Vingegaard, que en diciembre cumple 29 años, está ante su gran oportunidad ... de ganar La Vuelta. Al menos de manera tan clara. El motivo no son sus condiciones físicas, plenas como demostró en el Tour pese a no poder hacer sombra a Pogacar. Se trata más bien de la ausencia del esloveno, que algún día regresará a España para ganar una de las pocas carreras que se le resisten (también la Itzulia), de la búsqueda de otros alicientes para el danés, como el Giro de Italia que aún no conoce, y del desgaste físico y mental que acumulan ambos ciclistas en este último lustro, tan mágico como agotador. La mujer del escalador del Visma hace tiempo que reclama que pase más tiempo en casa y menos en los hoteles, entrenando en altura. Pero el conjunto neerlandés anuncia su potente roster con declaraciones de su líder y lo primero que destaca es eso. «Después del Tour, descansé un poco y en las últimas semanas, he estado en una concentración individual, con el apoyo del equipo in situ».

