Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía.

Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía. Efe

Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista

C. P. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:36

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una «vergüenza» para España.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista». «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido.

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

