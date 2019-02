Valverde y Luisle muestran las garras en el estreno

Rubén Fernández: «Hoy todos nos volcaremos con Alejandro»

Rubén Fernández.

Fue el primer corredor de la Región en subir al podio en esta Vuelta a Murcia. Lo hizo como líder del Premio de la Montaña al coronar en primer lugar el alto del Cabezo de la Plata, además de haber entrado entre los diez primeros como integrante de la escapada final. Por eso Rubén Fernández 'El Escayolas' irradiaba alegría en la meta de San Javier. Después de su buena actuación en el Tour Down Under de Australia a primeros de año, Rubén Fernández mostraba su alegría al finalizar la primera jornada de la Vuelta a Murcia: «La verdad es que me ha salido todo bien. He conseguido meterme en la escapada buena, he llegado a la meta con ellos y he subido al podio como líder de la montaña», explicó el murciano. «No esperaba el triunfo de Pello Bilbao, pero nos ha sorprendido en los últimos metros», añadió. Como es lógico, habló de su líder: «Mañana [por hoy] todos estaremos a disposición de Alejandro para ayudarle y volcarnos con él en lo que haga falta, a ver si conseguimos el triunfo final. Hoy el Cabezo de la Plata ha decidido la etapa y mañana serán el Collado Bermejo y la Cresta del Gallo las que mandarán».