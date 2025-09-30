Valverde, «contento» tras su debut como seleccionador

El octavo puesto del alicantino Juan Ayuso en la prueba en ruta del Mundial de Ruanda dejó «contento» al murciano Alejandro Valverde, que debutaba como ... seleccionador nacional en esta «durísima» prueba, «una de las más complicadas de la historia», tal y como la definió el de Las Lumbreras, el último español que logró enfundarse el maillot arcoíris. Lo consiguió en 2018 en Innsbruck (Austria), imponiéndose en un esprint para la posteridad a Bardet y Woods. El Bala tenía entonces 38 años y por fin tenía el oro mundial que tanto había buscado durante su carrera. Antes se había colgado dos platas y cuatro bronces.

Valverde, en su estreno con una selección que viajó a Kigali (Ruanda) con las importantes bajas de Enric Mas, Carlos Rodríguez y Mikel Landa, mostró su satisfacción porque «lo que teníamos trabajado y planificado se hizo a la perfección». Contó que «teníamos a Raúl [García Pierna] por delante y le tocó exprimirse una vuelta entera para perseguir. Juan [Ayuso] debía guardar fuerzas y lo hizo. Estuvo en el lugar adecuado en el momento justo. Lo que pasa es que la superioridad de Pogacar es enorme: atacó a 104 kilómetros de meta y llegó solo. Los dos que intentaron seguirle acabaron séptimo [Isaac del Toro] y octavo [Ayuso]. Eso lo dice todo», confesó el murciano.

A por una medalla

No hubo medalla en el Mundial, donde el esloveno Tadej Pogacar revalidó su título, muy por delante del belga Remco Evenepoel y del irlandés Ben Healy. Pero Valverde ya está pensando en los Europeos que arrancan mañana mismo en las las legendarias carreteras de las Boucles Drôme-Ardèche (Francia). «Ha sido uno de los Mundiales más exigentes de la historia y Ayuso ha terminado entre los diez primeros. Ahora vamos al Europeo con ilusión, pensando que podemos luchar por las medallas e incluso aspirar a ganar. He visto sufrir mucho a los corredores en Ruanda, pero la experiencia ha sido muy buena y estoy contento con el trabajo de todos. Vamos a Francia a por una medalla en el Europeo», insistió el exciclista murciano.

Para ello, Valverde repite con Juan Ayuso como líder de una selección española que este domingo, en la prueba de hombres élite en un recorrido de 202,5 kilómetros entre Privas y Guilherand-Granges, contará con un bloque de corredores muy jóvenes: Pablo Torres, Urko Berrade, Igor Arrieta y Markel Beloki. El representante español en la CRI de estos Europeos, que se celebra mañana a partir de las 15.45 horas, será el catalán Abel Balderstone.

El domingo, de nuevo, el gran favorito al oro será Pogacar, quien en esta ocasión sí tendrá que medirse con el danés Jonas Vingegaard, quien no fue al Mundial tras conquistar la Vuelta a España. Mads Pedersen, Joao Almeida y Remco Evenepeol también buscarán el título de campeón de Europa. El año pasado la victoria se la llevó el belga Tim Merlier, que sorprendió con una victoria al esprint, pero el diseño de esta edición invita a imaginar un desenlace más selectivo, donde los escaladores y rodadores deberían marcar la diferencia en los tramos finales de la carrera.