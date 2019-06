Campeonato de España de Ciclismo El murciano Eloy Teruel y la pachequera Gloria Rodríguez, oro y bronce en Yecla Eloy Teruel, campeón de España en la contrarreloj élite para corredores que no tienen la categoría UCI. / Javier Carrión / AGM Castroviejo se llevó la contrareloj del Campeonato de España por quinta vez, una hazaña que ningún otro corredor español ha hecho JUAN A. CALVO / EFE Yecla Viernes, 28 junio 2019, 19:41

Los Campeonatos de España de Ciclismo, que arrancaron este viernes en Yecla, cierran su primera jornada con dos grandes noticias para la Región: el triunfo de Eloy Teruel en la contrarreloj élite para corredores que no tienen la categoría UCI y la medalla de bronce que obtuvo la pachequera Gloria Rodríguez en la crono femenina.

El gran triunfador de la jornada fue el ciclista vizcaíno Jonathan Castroviejo, que se proclamó este viernes campeón de España de contrarreloj por quinta vez, algo que no ha hecho ningún otro corredor profesional, al imponerse en la prueba de 39,4 kilómetros disputada en Yecla.

El ciclista del equipo británico Ineos, de 32 años, venció parando el cronómetro en 46 minutos y 1 segundo, y aventajó en 49 segundos al también vizcaíno Pello Bilbao y en 1 minuto y 28 segundos al guipuzcoano Gorka Izaguirre, segundo y tercer clasificados

La cuarta posición fue para el balear Lluís Más, a 1 minuto y 42 segundos del vencedor, y la quinta para el murciano Eloy Teruel, quien logró el triunfo entre los élite que no tienen la categoría UCI con un registro de 47 minutos y 45 segundos.

Castroviejo partía como favorito, más todavía después de que el muleño Luis León Sánchez, quien igualmente ganó cuatro títulos contearreloj, decidiera finalmente no participar para reservarse para la prueba en línea del domingo.

Gloria Rodríguez, medalla de bronce

En la crono femenina, la riojana Sheyla Gutiérrez quedó campeona en la exhibición del Movistar Team, que se llevó las cuatro primeras posiciones de la clasificación final. Pero la gran alegría para la Región llegó de manos de la pachequera Gloria Rodríguez, que quedó tercera, conquistando así la medalla de bronce.

Sheyla Gutiérrez paró el cronómetro en 28.56 para hacerse con su primer Campeonato de España contrarreloj. «Estoy muy orgullosa de este triunfo. Las cronos deberían dárseme bien por el tipo de corredoras que soy, pero siempre se me habían resistido. Hoy lo he conseguido, ha sido una lucha contra mí misma, pelear y sufrir, y estoy muy contenta. Además, en el podio me acompañan mis compañeras que son grandes especialistas y es una satisfacción poder compartirlo con ellas». La plata se la colgó Lourdes Oyarbide, con un tiempo de 29.46. El recital del Movistar lo completó Gloria Rodríguez, que subía al podio ante sus familiares y amigos.

En la categoría sub-23 femenina, Iurani Blanco confirmó su progresión conquistado la medalla de oro, tras ser bronce el pasado año, después de una brillante segunda mitad de contrarreloj. En la sub-23 masculina, el ciclista vasco Xavier Mikel Azparren se llevó el oro tras completar los 21,6km con un tiempo de 26.51.