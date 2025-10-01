La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Incidentes durante la pasada Vuelta a España. Ep

Antiviolencia propone multas de hasta 5.000 euros a 38 personas por altercados en La Vuelta

Los incidentes acaecieron sobre todo en las cuatro últimas etapas de la ronda española, según ha informado el Ministerio del Interior

C. P. S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:36

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este miércoles proponer sanciones a 38 personas por los incidentes acaecidos durante las manifestaciones en las últimas cuatro etapas de la pasada Vuelta Ciclista a España que discurrieron en las comunidades de Castilla y León y de Madrid.

Según indicó el Ministerio del Interior en nota de prensa, las propuestas emitidas por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional contemplan multas de 1.500 a 5.000 euros por episodios registrados en estas cuatro últimas etapas de la competición ciclista, cuyo final en la capital fue suspendido.

Los expedientes corresponden a infracciones calificadas como leves o graves y se tramitan a través de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, y se añaden, además, prohibiciones de acceso a recintos deportivos por un periodo de hasta un año.

Según fuentes de Interior, las sanciones se focalizan sobre todo en los activistas propalestinos identificados durante los incidentes acaecidos con motivo de las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la pasada edición de la ronda española.

Por otra parte, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte convino proponer para multa a dos asistentes a la 180ª Edición de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Según los expedientes, uno de los ciudadanos se enfrentó a la seguridad cuando pretendía acceder a la zona de 'boxes' con un menor de edad y se solicita una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de doce meses, mientras que el otro implicado, se encaró a los agentes presentando rasgos de embriaguez y se le propone una sanción de 3.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de seis meses.

