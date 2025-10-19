La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia Decathlon Thader domina la prueba del 5K, con victoria en las categorías femenina y masculina, mientras que Grupos Fuertes, Almond y Fundación Diagrama se coronan en los 10K

Antonio Zomeño Domingo, 19 de octubre 2025, 14:31 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

El sol de octubre bañó este domingo desde primera hora al río de camisetas corporativas que tomaron las calles de Murcia en la VII Carrera de Empresas. Los más de 1.600 participantes –un crecimiento notable respecto al evento del año pasado–, formaron una auténtica serpiente multicolor desde el nuevo epicentro del recorrido circular: las inmediaciones del Pabellón Príncipe de Asturias, que sustituyó al Palacio de los Deportes como salida y meta de una carrera popular que ya se ha convertido en una cita destacada entre las empresas murcianas, una oportunidad para compartir un tiempo de esparcimiento lejos de la oficina y, al mismo tiempo, competir por decorar las vitrinas de sus compañías.

Antes del pistoletazo de salida, los equipos repetían estampas como rituales colectivos. Estiramientos, saltitos nerviosos, trote de activación y el último ajuste a las zapatillas. Unos activaban la playlist, concentrados; otros miraban de reojo el 'stand' de Estrella de Levante, que aguardaba para el tercer tiempo. Oficinistas con dorsal, fotos de equipo y versos sueltos de cada empresa entre detalles de última hora que afinaban estrategias de andar por casa. A las 9.30 horas, Miguel Ángel Noguera, concejal de Deportes, y Antonio Jesús Bermúdez Cutillas, presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, presenciaron el desfile de los más de 1.600 participantes por la línea de salida, una marea humana que se estiró durante casi dos minutos hasta que el último corredor cruzó el arco por primera vez.

En carrera, el espectáculo cromático marchaba con nombres propios: el verde fosforito de Pujante, el morado de Balú o el rosa de Fini, entre muchas otras compañías que tomaron las calles como una valla publicitaria con camisetas diseñadas para la cita. La FAMU, en el año de su centenario, arropó el evento, marcado por el ambiente festivo y lúdico que define este formato único en Murcia desde sus inicios: competir, sí, pero sobre todo convivir, hacer piña y presumir de escudo.

Los diversos equipos, conformados por cuatro miembros nacidos en 2007 y años anteriores, que podían ser masculinos, femeninos o mixtos, se dividieron en las dos distancias establecidas: cinco y diez kilómetros. O lo que es lo mismo, una o dos vueltas al recorrido que ascendía por la Avenida Juan Carlos I hasta torcer para subir por la Avenida de los Pinos y encarar una meta donde, apenas quince minutos después de la salida, acompañantes y demás espectadores vitorearon la llegada conjunta de Khalid Hardaoui, del Ozono Global-Orthem, y Álvaro Martínez, del Decathlon Thader, los primeros corredores en cruzar la meta del 5K agarrados de la mano; un primer puesto bicéfalo entre dos atletas que comparten entrenamientos desde hace años.

El 10K tuvo firma propia con el triunfo de Alfonso Cabas, del MTorres Diseños Industriales, primer corredor en cruzar la línea de meta por segunda vez en un tiempo de 33:59 minutos. Y como siempre, el podio de los más numerosos puso en valor a compañías que hacen comunidad: los cheques de Sprinter distinguieron a NTT Data, Fini Golosinas y el Grupo Fuertes, que entre el verde de Fripozo y el rojo de ElPozo repitió como ganador del trofeo otorgado a la empresa con mayor número de participantes.

Las fotos de familia en el podio precedieron a las escenas de la victoria, calculada en tiempos totales al sumar los tres mejores tiempos de cada equipo. Decathlon Thader fue la empresa dominante en el 5k, al conseguir alzarse con el oro tanto en la categoría femenina como en la masculina. Sonoco y Puertas Perciber completaron el podio de hombres, mientras que El Corte Inglés y Eurofins hicieron lo propio en el de mujer. En la categoría mixta, el Centro Educativo Fuenteblanca se hizo con el trofeo de campeón, con el Ozono Global-Orthem y el Conserjería de Educación 2.0 mordiendo la plata y el bronce, respectivamente.

En la prueba del 10K, el Grupo Fuertes, la Fundación Diagrama 2 y Almond fueron los primeros premiados, con el oro masculino, femenino y mixto, respectivamente. Les siguieron en los puestos clasificatorios Dqagro.es 1 y Jisap Grupo Corporativo 3 en el podio masculino, Banco Sabadell con la plata femenina y Sabater Spices y Eversia completando el mixto. La ceremonia de entrega de premios contó con Pedro Cárceles, de DSM; Gala Alcolea, de Via Nature; José Antonio Martínez, del Grupo Fuertes; Emilio Abellán, de Brocalsa; Ascensión Tenza, de LA VERDAD; Elena García, de GSSpain y Marian Sanmartín, de Jockey.

La séptima edición de la Carrera de Empresas estuvo organizada por LA VERDAD, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes, con el patrocinio de Vidal, DSM, Vía Nature y el Grupo Fuertes; y con la colaboración de Itres, Jockey, Centro Comercial Atalayas, Brocalsa, GS Spain, y de Aquadeus, MercaMurcia, Estrella de Levante y Hero.

Temas

Murcia