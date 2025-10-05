La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jesús López cruza la meta como ganador de la Media Maratón de Archena. Ayto.

Jesús López e Isabel Jara se coronan en la Media Maratón de Archena

Más de 1.000 corredores surcan el municipio en una jornada marcada por la alta participación y el ambiente festivo

LA VERDAD

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Más de 1.000 corredores participaron este sábado en la Media Maratón de Archena que recorrió el paseo junto al río y distintos enclaves y rincones emblemáticos del municipio. Los vencedores de la prueba en la categoría general fueron Jesús López, campeón masculino, e Isabel Jara en categoría femenina, quienes brillaron en una jornada marcada por la alta participación y el ambiente festivo.

En la prueba de 10K, el triunfo masculino fue para Jesús Ángel Arques (Club Atletismo Alhama), mientras que en la categoría femenina la victoria fue para Mercedes Velasco (CD Runtritón Cartagena). Y en la distancia de 5K, el corredor Otmane Raougui (UCAM Cartagena) se alzó con el primer puesto en hombres, mientras que Ana Belén Martínez (Milco) se proclamó vencedora entre las mujeres.

Además, los reconocimientos a los ganadores locales fueron para Diego Hamann en la categoría General Masculina y Perla Mabel Serafín en la General Femenina, destacando el talento deportivo de los atletas de la zona.

Próxima edición de la prueba: 3 octubre 2026

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, anunció que el 3 de octubre de 2026 se celebrará la próxima edición de una prueba que «se afianza, como un evento de turismo deportivo que proyecta la imagen del municipio y genera un gran impacto económico y turístico». Asimismo, agradeció a los atletas la «gran participación», a los patrocinadores «su colaboración» y a los asistentes «su apoyo». Cabe señalar que a la carrera llegaron corredores de otras comunidades como Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja y Castilla La Mancha.

