Cuenta atrás para que cuatro mil artilleros tomen Cartagena

Rubén Serrano Martes, 11 de noviembre 2025, 00:53

La edición número 22 de una de las carreras populares con más solera del municipio, el Cross de la Artillería, comienza la cuenta atrás. La prueba congregará este domingo a casi cuatro mil participantes y la alta demanda de dorsales ha superado las previsiones, motivo por el que se podrán empezar a recoger desde mañana en horario ininterrumpido en el supermercado Spar de la calle Juan Fernández.

Los corredores populares de Cartagena tienen ganas de participar en la carrera. Todo el mundo se quedó con la miel en los labios en 2024, cuando la prueba tuvo que ser cancelada porque la mayoría de militares del Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA73) fueron movilizados para sumarse a las tareas de ayuda por las lluvias torrenciales que golpearon con fuerza a la Comunidad Valenciana. Entonces, la organización ya tenía la carrera bastante organizada y todo el material de avituallamiento que iba a ser destinado en la carrera fue a parar a las familias que lo perdieron todo en la DANA. La recaudación de los dorsales también fue a parar al Banco de Alimentos de Valencia.

Esta vez, el Cross de la Artillería regresa por su 22 cumpleaños con una amplia cartera de novedades. El plazo de reserva de dorsales se cerró hace unos días con 3.500 personas inscritas, apuntaron ayer desde la organización. Los dorsales pueden recogerse desde mañana miércoles y hasta el viernes de 11.00 a 21.00 horas en el supermercado Spar de la calle Juan Fernández. También el sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, en las cocheras del Gobierno Militar, en la Plaza del Ayuntamiento.

El evento empieza a las 11.30 horas con la entrada al Museo Histórico Militar en las distancias de 6 y 14 kilómetros

El día de la prueba pueden recogerse en el mismo sitio. La novedad de esta edición número 23 es que los corredores atravesarán por primera vez el Museo Histórico Militar. La prueba, como siempre, tiene dos distancias: el cross urbano de 6 kilómetros y la carrera del Faro, la tirada reina, de 14. También hay recorridos para los menores de edad de milla y un cuarto de milla.

Hinchables y conciertos

Todo arrancará el domingo a las 11.30 horas. A esa misma hora también arrancarán las actividades paralelas en la explanada del Muelle de Alfonso XII. Los familiares y amantes de las carreras populares podrán disfrutar del ambiente antes, durante y después de la prueba porque allí habrá pintacaras para los niños, hinchables, monitores y un escenario para la actuación musical del grupo 'El sitio de mi garaje'. Allí también será la entrega de trofeos de los ganadores.

Temas

Cartagena