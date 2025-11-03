Abdelmajid Elhissouf y María Kin se coronan en la Media Maratón de Lorca

Pedro Re Lorca Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Bajo un cielo despejado y con la brisa templada que solo el mes de noviembre puede ofrecer en el corazón del Guadalentín, la ciudad de Lorca volvió a vestirse de gala deportiva para acoger la 37ª edición de su emblemática Media Maratón Ciudad de Lorca. El evento, organizado por la Asociación Deportiva Eliocroca, en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento y el respaldo de la Federación de Atletismo de la Región, se saldó con un rotundo éxito de participación, ambiente y competitividad.

Nada menos que unos 700 corredores se calzaron las zapatillas y ajustaron sus pulsómetros para tomar parte tanto en la media maratón como en los 10 kilómetros saludables, una cifra que confirma que el atletismo popular sigue latiendo con fuerza en la Región de Murcia. A las 10.00 horas, con el eco de los ánimos resonando entre las calles del casco urbano lorquino, se dio la salida oficial. Apenas unos kilómetros después, el pelotón comenzó a estirarse y los favoritos se fueron abriendo paso entre zancadas decididas y rostros concentrados.

El protagonismo masculino recayó en un atleta que corrió como si el viento lo empujara: Abdelmajid Elhissouf, quien se impuso por un segundo, parando el crono en 1:05:51, un excelente registro que puso de manifiesto su categoría, aunque no le permitió acceder al premio económico completo al no superar la marca establecida.

Julio Alberto Ponce y la boxeadora Mari Carmen Romero brillaron en una prueba de 10 km que dejó un gran espectáculo

El orgullo de su compatriota brilló con fuerza. Youness Bel Yamna llegó casi pegado, al firmar un magnífico 1:05:52, ganándose la ovación del público en cada tramo del recorrido. El podio lo completó el solvente Iván Hernández, con un competitivo 1:08:04, siempre en la lucha por la cabeza.

En la categoría femenina, la emoción y el dominio fueron protagonistas. María Kin corrió con el corazón, el alma y la preparación que exige una prueba de este nivel. Su tiempo final de 1:23:25 la coronó como campeona, entre vítores, aplausos y más de una lágrima de orgullo. Le siguieron Cristina de la Torre (1:34:11), que mantuvo el pulso hasta el último tramo, y Yolanda García (1:40:07), quien volvió a demostrar su fiabilidad en las pruebas de fondo.

Manual de resistencia

Los 10 kilómetros saludables ofrecieron un gran espectáculo de velocidad y determinación. En la categoría masculina, Julio Alberto Ponce no dejó margen a la sorpresa y se impuso con un tiempo de 23:37, seguido por Fernando Casado (23:44) y un combativo Souail Hassani (24:08).

En la categoría femenina, la victoria fue para la boxeadora Mari Carmen Romero, de Puerto Lumbreras, con un excelente 29:44, acompañada en el podio por Antonia Fernández (30:04) y María Leonor Fernández (32:09). Todas ellas llegaron separadas por apenas un minuto a la meta situada en San Diego. La categoría militar ofreció un pulso de fuerza y disciplina que terminó con Manuel Carrillo en lo más alto del podio, seguido por Samuel Atienza y Eduardo Pinilla.

Más allá de los tiempos y las clasificaciones, la 37ª Media Maratón Ciudad de Lorca fue una fiesta del esfuerzo compartido y la superación personal. Las calles se llenaron de familias, amigos, voluntarios y curiosos, todos ellos unidos en un mismo aplauso y aliento. La organización, impecable; los corredores, ejemplares; y la ciudad, más viva que nunca. Lorca volvió a demostrar que el deporte no es solo una actividad, sino una forma de sentir la vida. Próxima parada: la 38ª edición, a la que ya se espera con deseo.

