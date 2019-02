Copa Madrid 2019 Vidorreta: «No pensaba que me iban a expulsar por decir por favor» Txus Vidorreta habla con uno de los árbitros. / Mariscal (Efe) El entrenador de Iberostar Tenerife carga contra su expulsión: «Se ha visto en el marcador la falta de Kuric a Abromaitis» AMADOR GÓMEZ Madrid Sábado, 16 febrero 2019, 22:29

«Mi padre estaría orgulloso de mí, porque era un buen católico. No pensaba que me iban a expulsar por decir por favor y ponerme de rodillas. Se ha visto en el marcador la falta de Kuric a Abromaitis y en cambio la última se ha pitado. Son jugadas que pasan, yo también me he equivocado en algunas acciones, pero he ganado dos veces en Instant Replay. Las otras dos creo que era falta y la otra no». Txus Vidorreta se quejó del arbitraje recibido en la semifinal de la Copa del Rey en la que el Barça Lassa se impuso al Iberostar Tenerife pese a la reacción final del equipo lagunero y con controvertidas decisiones en los últimos instantes.

«A lo largo del partido no hemos podido competir a nuestro nivel ante una defensa al límite anunciada», prosiguió el entrenador de Iberostar Tenerife, que lamentó que su equipo muriese tras llegar casi a la orilla. «Nos falta un poco de pólvora de la que tiene el Barça. Pero en el último cuarto hemos encontrado jugadores con acierto y no hubiera sido la primera vez que se consigue una remontada. Hemos estado muy cerca de la final», indicó Vidorreta.

Hizo hincapié el entrenador del equipo tinerfeño en la dubitativa entrada al choque de sus pupilos, aunque alabó la reacción final en el último cuarto que llegó a comprometer el triunfo del Barça Lassa. «Hemos empezado mal el partido, aunque manteníamos un cierto control. Bien en defensa, pero demasiadas pérdidas. En el segundo y tercer cuarto mal, no entendíamos el trabajo que teníamos que hacer ante una defensa tan física y al límite. En el último hemos vuelto, con opción de un robo de balón para ponernos a dos puntos. No ha sido posible. Es la segunda vez que jugamos una semifinal. Hemos jugado mejor que el año pasado en Las Palmas y eso significa que seguimos dando pasos adelante para jugar una final, aunque a día de hoy jugar una final es casi imposible en España», remachó.