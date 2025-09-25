La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sebastian Thomas y Vítor Faverani, este jueves, en su presentación oficial como jugadores del Cebé. Antonio Gil / AGM
Baloncesto | Primera FEB

«Pude venir antes; aportaré ilusión y experiencia al Caesa Cartagena», dice Vítor Faverani

El brasileño, figura destacada del nuevo Cebé, confiesa que «quiero tener un hijo en la Región, y ese ha sido otro motivo para venir»

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:13

Es el nombre propio del Caesa Cartagena, la figura más reconocida del equipo de Félix Alonso y el jugador con la carrera más brillante ... de la plantilla albinegra. Vítor Faverani (Brasil, 37 años) domina el baloncesto mejor que nadie dentro del vestuario del Cebé. Así lo dice la experiencia que atesora en el deporte de la pelota naranja, que le ha llevado a la NBA para defendes la camiseta de los Boston Celtics, además de la de otros equipos de la Liga Endesa como el UCAM Murcia o el FC Barcelona. Ahora, el brasileño con pasaporte español busca quemar las balas de su último cartucho en la ciudad portuaria, en Primera FEB, donde pudo llegar mucho antes. «Hablé con David Ayala en varias ocasiones para venir aquí, pero por una razón u otra siempre decidí quedarme en Brasil porque también tenía la necesidad de estar junto a mi familia. Nunca había jugado en mi país, jamás había compartido tanto tiempo con los míos y me apetecía probar la experiencia», confesó el pívot este jueves en su presentación oficial.

