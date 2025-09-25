«Pude venir antes; aportaré ilusión y experiencia al Caesa Cartagena», dice Vítor Faverani

Es el nombre propio del Caesa Cartagena, la figura más reconocida del equipo de Félix Alonso y el jugador con la carrera más brillante ... de la plantilla albinegra. Vítor Faverani (Brasil, 37 años) domina el baloncesto mejor que nadie dentro del vestuario del Cebé. Así lo dice la experiencia que atesora en el deporte de la pelota naranja, que le ha llevado a la NBA para defendes la camiseta de los Boston Celtics, además de la de otros equipos de la Liga Endesa como el UCAM Murcia o el FC Barcelona. Ahora, el brasileño con pasaporte español busca quemar las balas de su último cartucho en la ciudad portuaria, en Primera FEB, donde pudo llegar mucho antes. «Hablé con David Ayala en varias ocasiones para venir aquí, pero por una razón u otra siempre decidí quedarme en Brasil porque también tenía la necesidad de estar junto a mi familia. Nunca había jugado en mi país, jamás había compartido tanto tiempo con los míos y me apetecía probar la experiencia», confesó el pívot este jueves en su presentación oficial.

El ex del Sao Paulo aterriza en la tercera categoría del baloncesto español con la ilusión del que empieza en esto y atraído por un motivo personal más que de peso: «Además del deseo de jugar en este equipo, mi mujer y yo estamos buscando otro hijo y queremos tenerlo aquí, en la Región de Murcia, por lo que esa es otra razón más para haber recalado por fin en el Cebé. Quiero defender a este equipo. Cartagena es un sitio en el que guardo buenos amigos y tengo muchas ganas de darlo todo por este club», señaló el último jugador en llegar a la entidad albinegra.

Un gran aliado

Faverani persigue las últimas alegrías de su carrera deportiva. Reconoce que «no soy el mismo pívot que antes porque tengo 37 años, pero sí tengo la experiencia con la que no contaba hace un tiempo». Quiere aportarle eso al equipo de Félix Alonso eso, una importante dosis de veteranía a un equipo plagado de jóvenes y carente de arrugas en la pista y en el vestuario. También buscará ser el mejor aliado para los jugadores con mejor mano de la plantilla: «Tenemos buenos tiradores en el equipo, intentaré que tiren solos durante el año porque les pondré buenos bloqueos. Procuraré crear desde el poste bajo para que tengan minutos de descanso también. Y lo que me pida el entrenador, tanto dentro como fuera de la pista, se lo daré», añadió.

El carioca se siente «bien» físicamente a pesar de sus reiterados problemas de rodilla que le han acompañado durante su carrera, y asegura que «la adaptación no va a ser difícil porque a su edad eso ya no supone un problema». Admite haber «recargado pilas» tras varios años junto a su familia, lo que le trae a Cartagena «preparado para dar el máximo».

Este jueves también fue la puesta de largo oficial para Sebastian Thomas. El base estadounidense de 22 años aterriza en su primera experiencia fuera de su país y de la liga universitaria. «Es un gran reto enfrentarme ante grandes equipos. Soy un jugador rápido y que aporta trabajo. Tenemos un grupo y un vestuario fantástico», dijo.

Máxima expectación ante el debut en liga

El tiempo se agota y la espera se acaba por ver al nuevo Caesa Cartagena entrar en acción. El equipo de Félix Alonso arranca este sábado ante Fibwi Palma (Palacio de los Deportes, 19.00 horas) otra temporada en el segundo escalón del baloncesto español, una Primera FEB en la que la pasada campaña fue el equipo revelación. Ese gran sabor de boca que dejó el Cebé en la 2024/2025 es precisamente el gran obstáculo que se puede encontrar el club en el camino que empieza a recorrer este sábado en casa.

Las expectativas están por todo lo alto tras el brillante año que firmó el equipo albinegro, capitaneado desde el banquillo por un Jordi Juste que ya no está, que lo catapultó hasta el 'playoff' de ascenso a la ACB. Pero ni en el banquillo están los mismos inquilinos ni en el vestuario se ven las mismas caras, porque la plantilla ha cambiado en un 90%. Por eso, el nuevo entrenador albinegro, Félix Alonso, el presidente, David Ayala, y todos los estamentos del club no se cansan de decir que el pasado, pasado está y que el objetivo no es otro que «salvar la categoría y luchar el año que viene de nuevo en Primera FEB».

Unas palabras que van dirigidad principalmente a la afición, esa que hace solo unos meses le dio el calor necesario al equipo para ayudarlo a llegar a la fase de ascenso y que disfrutó de un baloncesto extraordinario que va a ser casi imposible igualar, aunque es el reto que tienen por delante el nuevo técnico y la renovada plantilla.

Con la grada avisada de que es hora de volver al barro y de pelear en la pista por agarrarse con uñas y dientes a la categoría a base de victorias, los chicos de Félix Alonso, la mayoría de ellos aterrizados desde la liga universitaria americana, buscan empezar con buen pie en una liga que les será completamente nueva. La pretemporada no ha sido del todo positiva en cuanto a resultados, pero sí ha permitido que la plantilla se conozca y empiece a conectar. Este sábado empieza lo bueno y hay que estar preparados.