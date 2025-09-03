La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Faverani, en un partido con el Barça ante el UCAM, en 2017. ACB PHOTO

El Caesa Cartagena cierra su plantilla con el ex NBA Víctor Faverani

El pívot brasileño, que jugó en Murcia en tres etapas distintas y está afincado en la Región, aportará calidad y experiencia al equipo de Félix Alonso

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:57

El veterano Víctor Faverani, de 37 años y muy vinculado a la Región tras jugar en tres etapas distintas en el UCAM Murcia, es el último fichaje del Caesa Seguros Cartagena. Se trata de un jugador que David Ayala, presidente del club, llevaba un par de veranos intentando fichar, ya que su pareja es de aquí y la idea que tenía era afincarse más pronto que tarde en la Región de Murcia. Sin embargo, las dos últimas temporadas no fue capaz de convencerle y acabó jugando en su país natal, en el Sao Paulo. Antes había estado en el Flamengo.

Ahora, tras estar unos días entrenando a las órdenes de Félix Alonso y pasar el reconocimiento médico, el club cartagenero, que acaba de renovar su acuerdo de colaboración con el FC Cartagena, ha podido cerrar la contratación de un Faverani cuyos mejores tiempos pasaron pero puede ser de utilidad para el Cebé en esta temporada en la que debe consolidarse en Primera FEB.

Faverani, de 2,13, aportará veteranía e intimidación en la pintura a un equipo muy renovado. Si las lesiones se lo permiten, su gen competitivo será de gran ayuda para el Cebé. Hablamos de un jugador que pasó por la NBA (jugó en los Boston Celtics en la temporada 2013-14), disputó la Euroliga con el Valencia y el Barça y dejó un buen sabor de boca en su último paso por el UCAM, con Javier Quintana en el banquillo.

