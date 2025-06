Jordi Juste se toma esta semana para reflexionar antes de decidir si sigue o no en el Odilo

Rubén Serrano Lunes, 2 de junio 2025, 00:22 Comenta Compartir

Jordi Juste se ha ganado el derecho para tomar el tiempo que considere necesario antes de comunicar una decisión sobre su futuro. El entrenador que ha completado la mejor temporada de la historia para el baloncesto cartagenero, al frente del Odilo FC Cartagena CB, debe tomar un camino: si renueva y capitanea el nuevo proyecto del equipo albinegro o si, por el contrario, pone punto y final a una etapa magnífica en el banquillo del Palacio de los Deportes de Cartagena.

El técnico catalán quiere tomarse esta semana para reflexionar, valorarlo todo, estudiarlo encima de la mesa y de alguna manera poner los cinco sentidos en ello ahora que la competición ha llegado definitivamente a su fin. A las órdenes de Jordi Juste el Cebé Cartagena ha vivido las dos mejores temporadas de su historia con un ascenso a Primera FEB en abril de 2024 y un estreno soñado en la segunda categoría del baloncesto español: los albinegros jugaron la 'final four' de la Copa de España, terminaron en séptima posición la liga regular sin apenas pisar los puestos de descenso y se quedaron a solo tres victorias de ascender a la ACB.

Todo ello lo logró Jordi Juste con uno de los presupuestos más modestos de la Primera FEB, con una plantilla sin demasiada experiencia en la categoría y con un juego dinámico, divertido y vertiginoso que puso contra las cuerdas a un rival gigantesco como el Real Betis en la fase de ascenso. El entrenador catalán no se ha comprometido con ningún club, pues a diferencia del fútbol o de otros deportes el baile de banquillos en el baloncesto no es tan habitual. Pero evidentemente su trabajo no pasará desapercibido para proyectos con mucha más solera que el del Cebé.

En la decisión de Jordi Juste de seguir o no en el Cebé va a pesar mucho que el club sea capaz de dar un salto más a nivel de profesionalidad, con una estructura clara, organizada, con profesionales específicos a pleno rendimiento en el día a día. El presidente, David Ayala, es perfectamente consciente de que todo eso es difícil pero quiere poner en valor a Juste. El técnico no demorará a más de esta semana la decisión porque la planificación de la próxima temporada no puede esperar.