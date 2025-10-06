Izan Almansa, un obediente alumno de Scariolo en el Madrid

Con la selección española en pleno relevo generacional, una de las grandes incógnitas de esta temporada del baloncesto patrio es la adaptación del murciano Izan Almansa ... no solo al primer nivel europeo, sino también a un Real Madrid que le ha fichado para las próximas cuatro temporadas y que le tendrá en esta primera con el filial sub-22 y en dinámica del primer equipo. Fue el seleccionador saliente, Sergio Scariolo, el hombre que le llamó para entrenar con la absoluta ya en 2023 y que un año más tarde le hizo debutar en las 'ventanas FIBA', quien le rescató de la ansiedad por alcanzar una NBA que seguía su evolución con mirada cada vez más distraída. No encontró sitio en la mejor liga del mundo.

Descartada la cesión en el corto plazo en la ACB, comenzó la competición oficial y Almansa no jugó en ninguno de los dos partidos de la Supercopa, como tampoco en el par de Euroliga de la jornada doble con que se inició la máxima competición continental la pasada semana. Su momento llegó este pasado domingo, en Liga Endesa, ante el Gran Canaria. Y a Scariolo le gustó lo que vio. «Ha tenido un buen impacto en el partido», comentaba minutos después el entrenador, que ve en el joven pívot murciano «una excelente presencia para que nadie se relaje ni piense que el puesto está garantizado». Incluso, «si va para arriba podría ayudarnos más de lo que pensábamos», reconocía el técnico italiano, que es sin duda el gran valedor de Izan Almansa en el conjunto blanco.

Almansa supo aprovechar sus nada desdeñables 11:30 minutos en pista, en los que consiguió 6 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, estadística de su primer partido oficial como merengue. El gran reto del joven jugador del barrio del Infante, que en sus dos primeros años como sénior jugó en el G-League Ignite de la liga del mismo nombre y en los Perth Wildcats australiano, es el de definirse como ala-pívot o pívot. Por el momento, tiene claro que «ya sea como '4' o como '5', tengo que aprovechar mis oportunidades, aportar energía al equipo y tener concentración». Es lo que le pide un Scariolo que, en este primer partido, le dio los minutos como '5' suplente de Edy Tavares, poniéndole por delante de la rotación de un Bruno Fernando al que le tocó reservarse con solo 5:42 en pista frente a los canarios.

El próximo partido de Euroliga del Madrid será este jueves a las 21.00 ante el ASVEL y, su estreno en la Liga U, un día después, a las 19.00, frente al Unicaja. Lo normal es que Izan Almansa lidere al equipo sub-22 del Real Madrid. Pero todo puede pasar.