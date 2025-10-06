La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Izan Almansa, en su debut en la ACB del pasado domingo. Real Madrid
Baloncesto

Izan Almansa, un obediente alumno de Scariolo en el Madrid

«Si va para arriba podría ayudarnos más de lo que pensábamos», dice el técnico sobre el murciano

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:37

Con la selección española en pleno relevo generacional, una de las grandes incógnitas de esta temporada del baloncesto patrio es la adaptación del murciano Izan Almansa ... no solo al primer nivel europeo, sino también a un Real Madrid que le ha fichado para las próximas cuatro temporadas y que le tendrá en esta primera con el filial sub-22 y en dinámica del primer equipo. Fue el seleccionador saliente, Sergio Scariolo, el hombre que le llamó para entrenar con la absoluta ya en 2023 y que un año más tarde le hizo debutar en las 'ventanas FIBA', quien le rescató de la ansiedad por alcanzar una NBA que seguía su evolución con mirada cada vez más distraída. No encontró sitio en la mejor liga del mundo.

