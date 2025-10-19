La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Billie Massey busca el tiro ante la defensa de Nneka Ezeigbo. Ros Caval / AGM
Baloncesto

El Hozono Jairis ahuyenta fantasmas venciendo al Movistar Estudiantes

Después de una complicada semana con derrota europea y quejas de Bernat Canut, las alcantarilleras volvieron a sonreír en el Fausto Vicent

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:01

Comenta

Un triunfo de los que saben mejor de un día para otro, que ganan con el análisis y el reposo. Porque sigue siendo muy amplio ... el margen de mejora de este Hozono Global Jairis, pero la victoria conseguida hoy es de las que tienen un valor extra. Por el rival, uno de esos considerados directo, pero que sigue sin conseguir la victoria a día de hoy y con el que ya se toman dos triunfos de ventaja, un Estudiantes en donde no pudo jugar por lesión la alcantarillera Isa Latorre. Y por el especial contexto en que se llegó al partido, después de una dura derrota europea el pasado miércoles en el primer partido de EuroCupWomen de la temporada en Alcantarilla y con tirón de orejas de Bernat Canut a su propia afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  4. 4

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  5. 5 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  6. 6

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  7. 7 El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares
  8. 8

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  9. 9 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  10. 10

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Hozono Jairis ahuyenta fantasmas venciendo al Movistar Estudiantes

El Hozono Jairis ahuyenta fantasmas venciendo al Movistar Estudiantes