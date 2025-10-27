Faverani reaparecerá ante el Estudiantes tras su baja por motivos personales en Menorca

Pruden López Lunes, 27 de octubre 2025, 23:16 Comenta Compartir

El Caesa Cartagena ha finalizado el kilometraje de distancia entre Menorca, San Sebastián y Orense de la peor manera: con tres derrotas consecutivas que revelan las carencias de la plantilla. Además, en el último partido en Menorca fue baja el brasileño Vítor Faverani, de 37 años. Allí, el cuadro albinegro volvió a mostrar una imagen muy floja y perdió de 37 ante un rival que venía de perder tres encuentros seguidos. El brasileño está siendo una de las pocas noticias positivas el equipo de Félix Alonso, siendo el líder del equipo en los momentos decisivos y su mejor reboteador.

Afortunadamente, no hay ninguna lesión de por medio, sino que se trató de un tema personal que le impidió viajar el pasado fin de semana a tierras baleares. Por lo tanto, hoy el pívot brasileño volverá a la pista a entrenarse con sus compañeros, después de haber estado ausente en Menorca. El proyecto de Félix Alonso no termina de engrasar cuando visita las diferentes pistas de la Primera FEB, mientras que, eso sí, en casa es un equipo fuerte e invicto.

Por ello, el equipo albinegro está todavía lejos del descenso. Faverani está aportando toda la experiencia que reluce en su hoja de servicios y su ausencia se notó en Menorca, sobre todo a la hora de cerrar un rebote que se convirtió en el principal problema del Caesa ante los baleares.

Con la visita del Movistar Estudiantes a Cartagena, este sábado a partir de las 20.00 horas, la disponibilidad del brasileño va a ser clave para gestionar un partido más que complicado para el Cebé. Los madrileños llegan en tercera posición al Palacio de los Deportes, con tan solo una derrota en su casillero. En encuentros como el de este fin de semana, la figura de Faverani debe ser determinante. En principio, estará disponible.

Temas

Baloncesto