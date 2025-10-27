La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Faverani. J. M. Rodríguez/ AGM
Baloncesto

Faverani reaparecerá ante el Estudiantes tras su baja por motivos personales en Menorca

Pruden López

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:16

Comenta

El Caesa Cartagena ha finalizado el kilometraje de distancia entre Menorca, San Sebastián y Orense de la peor manera: con tres derrotas consecutivas que revelan las carencias de la plantilla. Además, en el último partido en Menorca fue baja el brasileño Vítor Faverani, de 37 años. Allí, el cuadro albinegro volvió a mostrar una imagen muy floja y perdió de 37 ante un rival que venía de perder tres encuentros seguidos. El brasileño está siendo una de las pocas noticias positivas el equipo de Félix Alonso, siendo el líder del equipo en los momentos decisivos y su mejor reboteador.

Afortunadamente, no hay ninguna lesión de por medio, sino que se trató de un tema personal que le impidió viajar el pasado fin de semana a tierras baleares. Por lo tanto, hoy el pívot brasileño volverá a la pista a entrenarse con sus compañeros, después de haber estado ausente en Menorca. El proyecto de Félix Alonso no termina de engrasar cuando visita las diferentes pistas de la Primera FEB, mientras que, eso sí, en casa es un equipo fuerte e invicto.

Por ello, el equipo albinegro está todavía lejos del descenso. Faverani está aportando toda la experiencia que reluce en su hoja de servicios y su ausencia se notó en Menorca, sobre todo a la hora de cerrar un rebote que se convirtió en el principal problema del Caesa ante los baleares.

Con la visita del Movistar Estudiantes a Cartagena, este sábado a partir de las 20.00 horas, la disponibilidad del brasileño va a ser clave para gestionar un partido más que complicado para el Cebé. Los madrileños llegan en tercera posición al Palacio de los Deportes, con tan solo una derrota en su casillero. En encuentros como el de este fin de semana, la figura de Faverani debe ser determinante. En principio, estará disponible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  2. 2 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  3. 3 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  4. 4 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  7. 7 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  8. 8 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Una detenida en Alcantarilla por robar más de 500 euros mediante el «hurto de la siembra»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Faverani reaparecerá ante el Estudiantes tras su baja por motivos personales en Menorca

Faverani reaparecerá ante el Estudiantes tras su baja por motivos personales en Menorca