Faverani no puede solo hacer frente al poderío ofensivo del Estudiantes

Tarde bonita la que iba a vivir en el Palacio de los Deportes de Cartagena para recibir a uno de los históricos del baloncesto nacional, ... que no pasa por su mejor momento. El Movistar Estudiantes busca conseguir de una vez por todas regresar a la ACB después de cinco años en el ostracismo de la segunda categoría del baloncesto. De momento, el camino que llevan es el indicado para conseguirlo. Tras cinco jornadas, donde solo habían perdido por diferencia de un punto contra Obradoiro, se plantaban en la ciudad portuaria con la intención de seguir metiendo presión al Leyma Coruña.

No tardaron en imponer su ley los madrileños. En la primera jugada, Brimah le metió una chapa a Marín para recordarle que la pintura es su territorio. Unas credenciales que dejaban claro quién mandaba. Estudiantes carburó muy pronto. A base de triplazos de Filipovic, que tuvo un 42% de acierto desde la línea de tres en el primer tiempo para sumar 17 puntos. No estuvo cómodo el Caesa en los primeros diez minutos. Atrás no conseguía frenar a los madrileños y en la ofensiva no era capaz de enlazar dos jugadas seguidas buenas para paliar la fragilidad defensiva con buenos ataques. El resultado fue demoledor y acabó el primer cuarto 14 abajo.

Caesa: Garuba (6), Martín (5), Kelly (8), Svejcar (12) e Idehen (0) -5i- Rivera (10), Suokas (5), Faverani (18), Domenech (4), Harguindey (0) y Ayesa (5). 68 - 95 Estudiantes: Filipovic (22), Brimah (6), Salin (3), Vaulet (6) y Garino (12) -5i- Asier (2), Giovannetti (2), McGrew (18), Sola (3), Nwogbo (5) y Silverio (16). Parciales: 10-24, 20-20 (30-44), 13-23 (43-67) y 25-28 (68-95).

Árbitros: Báez, Albacete y Rodríguez.

Todo cambió con el regreso de Faverani a pista después de causar baja por motivos personales en Menorca. El brasileño se echó el equipo a la espalda y con sus minutos en pista antes del ecuador del duelo consiguió dobles dígitos en puntos y rebotes para ponerle un torniquete provisional a la herida. El equipo de Félix Alonso consiguió igualar a los madrileños en el segundo cuarto para irse a vestuarios con buenas sensaciones.

Un espejismo

El descanso les vino peor a los locales, que vieron cómo Estudiantes volvió a pisar el acelerador para coger todavía más ventaja y dejar el partido sentenciado cuanto antes. 13 puntos, seis de ellos de tiro libre, consiguió encestar el Caesa en el tercer cuarto del partido, mientras que su rival disfrutaba y ponía el +24 en el marcador del Palacio. Silverio, Garino y McGrew le dieron el relevo a Filipovic en la anotación y fueron ellos los que llevaron la manija en la segunda parte. El último cuarto fue un despropósito ofensivo por parte de ambos, que parecía que la contundencia defensiva la dejaban para otro día.

Al Caesa le entró, todo lo que no le había entrado antes. Marín, Svejcar, Ayesa y Kelly por partida doble la metieron más allá de la línea de perímetro. Aun así, no fue suficiente para ganarle un parcial a los de Toni Ten, que cerraron el partido con una canasta de Garino para llevarse también la cuarta manga. Birmah, con sus 2,08, siguió a lo suyo y terminó el partido poniendo cinco tapones para demostrar que lo de la primera jugada no había sido casualidad.

A un inferior solo le queda dejar este partido atrás, aceptar la superioridad de su rival y volver a la senda de la victoria en el próximo partido ante el Ourense.