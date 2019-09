Baloncesto Sin sus mejores hombres, el rey perdió su corona mundial Los jugadores de Estados Unidos hablan con Gregg Popovich. / Reuters La prensa americana califica como «desastre nacional» la derrota ante Francia y espera que con la «debacle» mundialista «algunas estrellas se comprometan a jugar en los Juegos de Tokio« JAVIER VARELA Madrid Jueves, 12 septiembre 2019, 12:39

Estados Unidos no está acostumbrada a perder. Y menos en baloncesto. El equipo entrenado por Gregg Popovich cayó en los cuartos de final del Mundial de China ante Francia y provocó la tormenta entre los aficionados estadounidenses, que esperaban que el vigente campeón revalidase el título pese a las numerosas e importantes ausencias que tenia su equipo. Estados Unidos no perdía en un Mundial o en unos Juegos desde hacía 4.758 días y la última vez que lo hizo fue en el Mundial de Japón en 2006, cuando Grecia les apeó en semifinales (pese a contar con Lebron James, Wade y compañía) y España terminó logrando su primer oro mundialista. Desde entonces, sumaban 58 victorias consecutivas (24 en los Mundiales) y había ganado todos los oros mundiales y olímpicos (tres) en disputa.

Desde que los jugadores de la NBA forman parte de la selección estadounidense, han disputado 106 partidos con 98 victorias y 8 derrotas. Algunas sonoras, como las vividas en suelo propio en el Mundial de Indianápolis en la que el equipo americano fue más de pesadilla que 'Dream Team': cayó con España, Yugoslavia y Argentina. De hecho, la albiceleste es la selección que más veces ha podido ganar a Estados Unidos, en dos ocasiones, mientras que Yugoslavia, España, Puerto Rico, Lituania, Grecia y Francia lo han conseguido en una vez. Los medios estadounidenses han sido muy críticos con la derrota del equipo pese a que algunos consideraban que por las bajas (renuncias y lesiones) era una selección C, ya que apenas Walker y Tatum estaban al nivel de otras anteriores.

Mientras que la NBC habla de «desastre nacional», en la ESPN se destaca la «debilidad» mostrada por la plantilla. «Debacle», titula USA Today y se pregunta «¿Qué salió mal en el equipo? ». Mientras The New York Times, titula: «La situación de no ganar del baloncesto de EEUU se volvió demasiado real». Más duro fue Jeff Goodman, uno de los analistas con más reputación en el baloncesto de Estados Unidos, que intentó buscar el lado bueno de la situación. «Con suerte, esta derrota debería provocar que algunas estrellas se comprometan a jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio», señaló.

«No existen otros jugadores. Estos son los que estuvieron aquí, hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de ellos» Gregg Popovich

Y es que la decepción de la selección de baloncesto de Estados Unidos se empezó a fraguar cuando Gregg Popovich, quiza el mejor entrenador del mundo y que debutaba al frente del combinado estadounidense, tuvo que hacer encaje de bolillos para conformar un equipo de garantías. Los nuevos contratos de muchos jugadores y la cercanía de los Juegos que supondría dos veranos sin descanso para los NBA, hizo que se le fueran cayendo los nombres más importantes.

Sin embargo, el seleccionador se mostró «indignado» de que se siguiese utilizando la «excusa» de la ausencia de las Estrellas de la NBA como la «única» razón de la derrota ante Francia que imposibilita que el rey del basket pierda su corona. «No existen otros jugadores. Estos son los que estuvieron aquí, hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de ellos», subrayó.