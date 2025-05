Dylan van Eyck: «Desde el principio supe que podíamos aspirar a algo más que la salvación»

Dylan van Eyck es el carácter, la garra, la entrega y la furia del Odilo FC Cartagena CB, el equipo que está a cuatro partidos ... de ascender a la máxima categoría del baloncesto español: la ACB. El alero albinegro es el máximo anotador del conjunto albinegro con permiso del pívot Stephen Ugochukwu. El holandés sopla las velas esta semana por su 27 cumpleaños y espera celebrarlo por todo lo alto con el pase a la fase final del 'playoff'. Para ello será necesario tumbar al Real Betis tanto este viernes a las 21.00 como el domingo a las 12.30 en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Van Eyck atiende a LA VERDAD para repasar la eliminatoria después de convertirse en uno de los nombres propios del pasado fin de semana en Sevilla.

–Ha jugado en cinco países diferentes países con solo 27 años. ¿Qué le lleva a fichar por el Cebé Cartagena?

–He jugado en mi país, en Estados Unidos, Italia y Dinamarca, pero desde un principio de mi carrera siempre me vi jugando en España. El verano pasado me llamó el entrenador, Jordi Juste. Hablamos un rato, me comentó su idea de juego, el rol que me veía dentro del equipo y realmente no tuve dudas para venir aquí. Exactamente no sé cómo el club llega a contactar conmigo, porque yo venía de jugar en Dinamarca. Probablemente fue a través de mi representante y por las referencias que podían tener de mí de cuando jugué en Primera FEB, durante unos meses en el Biele de Guipúzcoa. Puedo adaptarme a jugar de '3' y de '4', pudiendo hasta ejercer como segundo base en pista, liderando al equipo, y probablemente gracias a esa mezcla de características se fijaron en mí.

–¿Esperaba el desenlace de esta temporada? Usted ficha por un club recién ascendido y con uno de los presupuestos más modestos de toda la categoría. Y de repente tienen opciones de clasificarse para la final a cuatro de ascenso a la ACB.

–Obviamente era muy difícil de imaginar vernos en esta situación. Todos sabíamos a lo que veníamos y el objetivo real no era ni muchos menos este. Pero debo decir que cuando empezamos la pretemporada, cuando empezamos a desarrollar la idea de juego de Jordi, realmente creí que este equipo podía dar un poco más que la salvación. Ahora que nos encontramos en esta situación vamos a creer hasta el final.

UN INSTANTE CLAVE «La lesión de Cabrera fue un momento muy duro; sentimos que había que levantarse por él»

–¿Cuál ha sido la clave para completar esta temporada a nivel colectivo? ¿La idea de juego? ¿El ambiente en el vestuario?

–Probablemente una de las principales claves sea que hemos trabajado más duro que la grandísima mayoría de equipos en esta liga. A lo largo de la temporada hemos tenido finales de partido muy reñidos, muy ajustados, y en ese sentido el equipo se ha mantenido muy calmado, muy confiado en sus ideas. Juntos hemos sacado partidos muy importantes y esa ha sido la clave del éxito.

–¿Cuáles han sido los momentos claves de la temporada para crecer, creer que era posible jugar el 'playoff' y plantarse en esta situación?

–Hay un momento muy duro dentro del vestuario y creo que es la lesión de larga duración de Alberto Cabrera. Además de ser un compañero, para mí era como un hermano dentro del equipo. Cuando él cae lesionado todos sentimos la responsabilidad de levantarnos de un mal momento deportivo, inmersos e n una racha de derrotas. Y nos mentalizamos en sacar la situación adelante y hacer que Cabrera se sintiera orgulloso de nosotros.

–¿Cómo se ha adaptado a la ciudad y al vestuario no sabiendo manejar el idioma? En la pista se le ve disfrutar, se le ve feliz, se le ve celebrar y apretar los dientes en todo momento.

–Es verdad que la barrera del idioma es un impedimento, pero a nivel de química del equipo no lo he notado. Hay muchos compañeros españoles, son mayoría, pero muchos de ellos tienen un buen nivel de inglés y nunca me he sentido excluido de ninguna conversación ni nada por el estilo. Me lo explican todo en inglés y, además, tanto aficionados como empleados del club me tratan muy bien y eso me ayudó mucho desde el principio. Pese a no hablar español me siento a gusto, reconocido en la calle y la gente me demuestra mucho cariño.

UN RIVAL MUY DURO «El Betis va a venir a por todas, tienen un objetivo muy claro y no van a titubear en ningún momento»

–Es internacional absoluto con Países Bajos, su país, y a la misma vez una pieza clave en los esquemas de Jordi Juste, prácticamente desde el primer día.

–Siempre es un gran honor representar a mi país con mi nombre en la espalda, pero este año a nivel colectivo no nos ha ido demasiado bien [eliminados en la fase clasificatoria del Eurobasket de 2025] y a nivel individual mi rol ha sido inferior al de otros años. Mi principal objetivo y foco de atención, por lo tanto, ha sido la temporada en el Cebé Cartagena, primero con el reto de la salvación y ahora con esta fase de ascenso.

–¿Cómo fueron las horas posteriores a la derrota del viernes en Sevilla, cuando se estuvo tan cerca, y cómo se levantó el vestuario para ganar el domingo?

–Obviamente la derrota del pasado viernes en la prórroga fue muy dura a nivel mental; sobre todo, porque nos quedamos con la sensación de que tuvimos la victoria en nuestras manos y se nos escapó. Hablamos en el vestuario, aceptamos que era normal estar un poco tocados. Pero también nos quedamos con la sensación de que les podíamos competir perfectamente de tú a tú al Betis. Nos permitimos esa noche del viernes, pero acordamos cambiar el chip desde el mismo sábado para ir a por ellos. Y así fue. Y se vio el domingo.

–Jordi Juste dijo tras la victoria del domingo que algo le hacía pensar que era posible por cómo era el día a día, por cómo te levantas, por cómo desayunas, por cómo convives en el hotel de concentración...

–Ningún equipo de Primera FEB, solo nosotros como equipo y nuestro aficionados, creíamos en que era posible ganar. En ese sentido, además de tener ese punto de poca presión, que no nos hace jugar tan agarrotados, nos movió la motivación de demostrar a todo el mundo que se equivocaban con nosotros. Fue un impulso y salimos de esa primera derrota.

–¿Qué espera de este doble partido y del ambiente en el Palacio de los Deportes?

–Este viernes esperamos un partido muy duro. El Betis vendrá a darlo todo, tienen jugadores muy experimentados y saben perfectamente que su objetivo es el ascenso a la ACB. No van a titubear en ningún momento. A nuestro favor espero que venga a animarnos mucha gente, que la afición haga mucho ruido en el Palacio de los Deportes los cuarenta minutos del viernes y los cuarenta minutos del domingo. Y con eso competiremos muy bien porque por nuestra parte vamos a estar preparados para ello.