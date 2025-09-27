La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Isaiah Rivera entra a canasta para anotar, este sábado, en el triunfo del Cebé en casa ante el Fibwi Palma. ANTONIO GIL / AGM
Baloncesto

El Cebé logra un triunfo no apto para cardíacos en el Palacio

El equipo de Félix Alonso, de más a menos en el estreno ante el Fibwi Palma, se mete en el bolsillo la primera victoria gracias a un gran Faverani

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:56

Si los aficionados del nuevo Caesa Cartagena esperan una temporada tranquila o, al menos, aguardaban tener un estreno calmado, nada más lejos. El Cebé consiguió ... este sábado la primera victoria en el debut de la competición al vencer 72-70 al recién ascendido Fibwi Palma en un encuentro no apto para cardíacos.

