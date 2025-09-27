El Cebé logra un triunfo no apto para cardíacos en el Palacio

Si los aficionados del nuevo Caesa Cartagena esperan una temporada tranquila o, al menos, aguardaban tener un estreno calmado, nada más lejos. El Cebé consiguió ... este sábado la primera victoria en el debut de la competición al vencer 72-70 al recién ascendido Fibwi Palma en un encuentro no apto para cardíacos.

El equipo de Félix Alonso fue mejor desde que el balón se lanzó al aire en el centro de la pista del Palacio de los Deportes de Cartagena. El nuevo líder del banquillo albinegro optó por Thomas, Garuba, Rivera, Kelly y Robinson para el primer duelo, con un Vítor Faverani que esperaría su momento en el banquillo y acabaría siendo clave, junto a Spencer, para abrochar la primera alegría de la temporada.

La primera parte estuvo más pareja entre ambos equipos, con un Palma que no le perdía la cara al partido a pesar de que el Caesa siempre iba por encima en el marcador. El trabajo coral de los jugadores de Félix Alonso, espoleado por el gran acierto de los dos jugadores cruciales para el triunfo, permitieron a los de la ciudad portuaria marcharse al descanso cinco puntos por delante en el luminoso (34-29).

Pero el mensaje que transmitió el técnico albinegro a sus pupilos en el vestuario caló a sus chicos y de qué manera. Entraron como una apisonadora y, esta vez sí, pusieron tierra de por medio en el marcador, dejando la distancia en 15 puntos y castigando a un Fibwi Palma que a pesar de ello seguía confiando en sus opciones.

Y las tuvo. Porque el Caesa Cartagena a punto estuvo de tirar por la borda el gran trabajo realizado durante todo el partido, sobre todo en el tercer cuarto, con unos últimos 10 minutos por debajo de su verdadero nivel. Recibieron hasta 30 puntos del Palma, que encontró sin mucho esfuerzo los huecos en la defensa cartagenera. Aún así, y con un final apretadísimo (72-70), el nuevo Cebé arranca la temporada como acabó la pasada, sacando una sonrisa al Palacio de los Deportes.