El Cebé finaliza su experiencia copera

El Caesa Cartagena visitó anoche el Pazo dos Deportes Paco Paz para jugar la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de España, competición ... donde el Cebé llegó a la 'final four' el curso pasado. Esta vez, el primer rival fue un duro Ourense que es aspirante a todo en la categoría donde el Cartagena quiere permanecer una temporada más. El cuadro de Félix Alonso llegaba al encuentro sin conocer la victoria a domicilio en Liga y quería aprovechar la Copa para revertir la situación aunque fue, de nuevo, incapaz.

Club Ourense Baloncesto Smith (7), Vazquez (2), Kalscheur (18), Seixas (0) e Iglesias (15) -quinteto inicial- Okanu (10), Fernández (8), Huguet (0), Mc Donnell (8), Dias Marques (7), Gill (4) y Jürgens (11). 90 - 77 Caesa Cartagena Cebé Thomas (1), Garuba (7), Rivera (1), Idehen (6) y Doménech (13) -quinteto inicial- Suokas (6), Martín (7), Faverani (8), Harguindey (8), Svejcar (14) y Kelly (6). Parciales: 17-18 , 21-18 (38-36), 31-17, 21-24 (90-77)

Árbitro: Rial, Álvarez-Ossorio y López

El encuentro comenzó con un Cebé renqueante encajando un 7-0 en contra en el luminoso que hacía que el partido empezase cuesta arriba, siendo difícil desde el principio. Los tiros de dos de Garuba, Alberto Martín e Idehen sirvieron para intentar recortar distancias, pero el Ourense iba con velocidad de crucero en lo que respecta a la anotación desde el primer instante. El primer cuarto se lo llevó el Caesa Cartagena con un punto de diferencia a pesar de haber empezado perdiendo el encuentro. En el segundo cuarto, el Cebé supo mantener la ventaja en el marcador pero un triple de Jürgens, a un segundo de la bocina, le arruinó el marcador favorable a un Cartagena que no logró irse al descanso ganando a pesar de ir por delante durante todo el cuarto.

En el tercer periodo, el Ourense consiguió la diferencia en el marcador de 16 puntos a favor. El Caesa volvió a las imprecisiones, sobre todo en el tiro de tres, del resto de partidos fuera de casa y volvía a remar a contracorriente con una renta en contra iniciada por el triple de Jürgens, que cambió las tornas del partido por completo. El Ourense se hizo fuerte y supo mantener la ventaja como no supo hacerlo el Cebé en el segundo cuarto.

Naufragio en la orilla

El desenlace del partido dio la victoria al equipo gallego, lo que hace que el Cebé siga sin encontrase. En el último cuarto, el equipo albiengro llegó a tener una diferencia de 21 puntos abajo, mostrando cierta desconexión del partido que se vio reflejada tanto en los tiros de tres como en los lanzamientos libres.

La desventaja seguía creciendo y la montaña tenía cada vez más pendiente a pesar de haber disfrutado de momentos con el terreno más llano donde el Cebé compitió. El equipo fuera de casa no acaba de estar engrasado a pesar de hacer un gran segundo cuarto manteniendo la ventaja hasta el triple de Jürgens. El mejor del Caesa Cartagena fue Svejcar con 14 puntos, seguido por Domenech con 13 puntos. El mejor del partido fue Kalscheur, del Ourense, con un 18 en su casillero de anotaciones.