Calvin Hermanson, el histórico triple del americano que come caldero

Pasarán las semanas, los meses y los años y todo el mundo recordará en el Palacio el triple a falta de 11 segundos que ... clasificó al Odilo FC Cartagena CB para la primera fase de ascenso a la ACB de su historia. Un hito sin precedentes para el baloncesto cartagenero. El equipo al completo dirigido por Jordi Juste ya es inolvidable y el autor de ese lanzamiento, Calvin Hermanson, quedará por siempre guardado en los archivos del deporte local. El alero estadounidense de 30 años estará por siempre en la memoria de los aficionados, como Derrick 'Helicóptero' Hamilton y otros célebres jugadores que alguna vez hicieron historia en el Cebé Cartagena.

Hermanson detuvo el tiempo a las 22.31 horas del sábado 3 de mayo. Justo en ese preciso momento quedaban once segundos para el final del partido. Era la última posesión del Cebé Cartagena y el marcador indicaba un desfavorable 69-71 contra el Alimerka Oviedo. En la grada eran evidentes la tensión, los nervios y la máxima expectación. A siete metros de distancia de la canasta agarró la bola el estadounidense. Para sorpresa de algunos, el alero seguía en la pista: había fallado seis lanzamientos, algunos sin alcanzar el aro. No era su día pero tanto el entrenador como los compañeros mantuvieron la fe intacta en su muñeca.

«Tengo que dar las gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. Me decían: 'No pasa nada, sigue tirando', 'Sabemos que eres un buen tirador'. Cuando quedaba un minuto, y volvimos a la pista tras el tiempo muerto, Álex Jordá me miró a la cara y me dijo: 'Tú vas a ganar este partido'», cuenta a LA VERDAD. Y Hermanson, como en San Sebastián, convirtió el triple ganador. Y llegó el rugido atronador de los tres mil espectadores. La invasión de pista. Los abrazos. El saludo vikingo con Van Eyck, bombo en mano, como maestro de ceremonias.

«El mejor tiro de mi carrera»

«Fue absolutamente increíble con la afición gritando. Me salieron todas las emociones. Estaba un poco frustrado. Le doy las gracias a mis compañeros y a Jordi Juste por confiar en mí y ponerme en los últimos dos minutos. Cuando tiro el triple fue emocionante, aunque quedaban once segundos y defendimos bien la última jugada». De todos los clubes, partidos, momentos y triples que ha metido a lo largo de su carrera, Hermanson se queda con el triple del pasado sábado ante el Oviedo. «Mi madre estaba en la grada, que vino a verme desde Estados Unidos. Y también mi pareja. Les dije que el triple de San Sebastián había sido el tiro más importante de mi carrera, hasta que ocurrió lo del sábado porque aseguró nuestra clasificación para la fase de ascenso» de manera matemática, en la séptima posición. Un triple con sabor a lucha por la ACB.

El alero no tenía su mejor día y falló 6 lanzamientos: «A falta de un minuto, Álex Jordá me miró y me dijo: 'Tú vas a ganar el partido'»

Hermanson, hijo único de padres estadounidenses de Oregón, lleva cinco temporadas en España, es uno de los jugadores con mejor currículum de la plantilla (pasó por el Palencia y el San Pablo Burgos) y una sucesión de altibajos en forma de lesión, la última fue la temporada pasada en el Castellón, permitieron su fichaje por el Cebé. «Jordi Juste me llamó, me quería y me dijo que estaba convencido de que todavía podía jugar a un nivel muy alto».

El entrenador dio en la diana: el alero tiene esta temporada una media de once puntos por partido en la liga regular. Y todo ello a pesar de que se perdió varias jornadas por una luxación en el dedo de una mano.

Hermanson vive solo en un piso de Ciudad Jardín y, pese a su acento americano, ha dado clases y habla perfectamente en español. A veces pasa tiempo libre con sus amigos y en otras ocasiones con su pareja, una azafata sevillana a la que conoció en noviembre. En todos estos meses en el club, al alero albinegro le ha dado tiempo a disfrutar la gastronomía local. Le encanta el caldero, pero no tanto las marineras.

«Jordi Juste me llamó, me dijo que me quería y que todavía podía jugar a un nivel alto» tras un año de lesiones en el Castellón

Sí le apasiona más el clima, el sol y las playas de Cartagena. También sus joyas turísticas como el Teatro Romano, que visitó hace años, en 2021, cuando jugaba en el Amics Castellón. En esa etapa aprovechó para hacer turismo, una de sus grandes pasiones: le gustan las playas de Benicasim; quedó asombrado con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia; y vio en directo partidos de fútbol del Villarreal. También conoce Granada, Barcelona y Madrid. «Soy un friki de la serie 'Juego de Tronos' e intento visitar todos los sitios donde se ha grabado en España. Llevo más de la mitad, así que voy bien», dice.

El golf, una relajación

Ahora, entre canasta y canasta, intentar sacar tiempo libre para una de sus aficiones favoritas: el golf, que en alguna ocasión ha practicado en Serena Golf, en Los Alcázares. «Me da un poco de paz, me ayuda a despejar la mente». El baloncesto le viene de su padre, que jugaba en la universidad, y también de la década de los 90 viendo a Michael Jordan. «Nosotros afrontamos la fase de ascenso sin nada de presión. Por eso yo creo que nadie quiere jugar contra nosotros. Es una serie de cinco partidos muy difícil, sé que esos equipos tienen mucho dinero y mucho talento en sus plantillas, pero creo que se lo podemos poner difícil, dar una sorpresa y ya veremos», suelta Hermanson.

El Cebé recauda fondos para organizar un campus inclusivo

El Odilo FC Cartagena CB, a través de su fundación, ha organizado este sábado una cena benéfica para recaudar fondos que le permitan organizar este verano un campus inclusivo de baloncesto. Se trata de un proyecto, el I Campus Inclusivo de Cartagena que se quiere llevar a cabo este verano, para el que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, y que ahora requiere también de la ayuda de la ciudadanía, a la que va dirigida una cena benéfica. La misma tendrá este sábado a las 20.00 horas en la Tapería Casa Tomás, ubicada en la Plaza de Juan XXIII. Las reservas para asistir a la cena, al precio de 35 euros, se pueden realizar en internet a través de la página web 'compralaentrada.com'. A la misma, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir impresiones con los jugadores de la primera plantilla dirigida por Jordi Juste, que ha hecho historia clasificándose para la fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto español: la ACB.