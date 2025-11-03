El Caesa negocia con Thomas para rescindir su contrato

Jesús Fernández Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:35 Comenta Compartir

Llegó con muy buen cartel el pasado mes de agosto y solo tres meses después, el base estadounidense Sebastian Thomas va a dejar de pertenecer a la disciplina del Caesa Cartagena. Así lo confirmó Félix Alonso en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Estudiantes del pasado sábado. Club y jugador ya negocian la fórmula para rescindir su contrato. El entrenador albinegro achacó esta decisión a los problemas de adaptación del chico de 23 años y ya trabajan en encontrar un recambio para esa posición tan importante.

Thomas llegó a Cartagena después de promediar 19 y 17 puntos, respectivamente, en sus dos últimas temporadas en la NCAA (liga universitaria de baloncesto de EE UU). Unas credenciales que le valieron para que el Cebé se decantase por ficharlo y acompañase a Alberto Martín Marín y a Suokas en el puesto de base.

Problemas de adaptación

Después de seis partidos, en los que ha promediado 7,1 puntos en los 20 minutos que ha estado sobre la cancha, se marcha en busca de un lugar donde poder acomodarse y desplegar su juego. «Ha sido muy complicado para el chico, no se ha adaptado. No es el jugador que esperábamos. Lógicamente, cuando esto ocurre, no es única y exclusivamente responsabilidad del jugador», dijo Alonso ante los medios.

Ahora el Caesa tendrá que echar una ojeada al mercado para ver cuál es el jugador que más encaja en los planes del técnico para que «nos ayude a organizar el equipo, que es uno de los grandes déficits que tenemos», dijo Félix Alonso, con respecto a la necesidad que tiene en esa posición para conseguir mejores situaciones de ataque.

El Cebé ya prepara su partido de este próximo fin de semana ante el Ourense a domicilio. Una cancha que ya conocen esta temporada porque los albinegros cayeron eliminados allí de la Copa de España el pasado 21 de octubre (90-77).

