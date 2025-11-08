La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Faverani, en el partido contra el Oviedo. J.M. López

El Caesa Cartagena viaja a Ourense en busca de una ansiada victoria

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:25

Casi un mes ha pasado desde que el Caesa Cartagena celebrase su última victoria. Fue el 11 de octubre contra el Oviedo y no ha vuelto a pasar. Gipúzkoa, Menorca y Estudiantes tumbaron a los de Félix Alonso en la liga. Además, los albinegros cayeron eliminados de la Copa de España, precisamente, contra el Ourense, rival al que se enfrentan hoy a las 19.00 horas.

Ya saben los errores que cometieron la última vez y han estado tratando de corregirlos durante esta semana. El técnico está satisfecho con el trabajo de sus chicos en los entrenamientos y confía en poder revertir esta negativa situación. Los gallegos se llevaron el duelo copero a base de aprovechar la multitud de pérdidas del Caesa para convertirlos en puntos al contrataque. En los rebotes también fueron superiores.

Organización ofensiva

Una de las claves del duelo va a estar en la producción ofensiva visitante. Es la mayor debilidad del Cebé, que no consigue ordenarse en ataque para conseguir buenos tiros. En los últimos tres partidos ligueros no han conseguido superar la barrera de los 70 puntos. El Ourense, por su parte, está invicto en su cancha. Ha ganado sus dos compromisos como local, además de vencer al Zamora a domicilio.

Caesa ya ha dicho adiós a Sebastian Thomas y se aferra a la inspiración de Alberto Martín en la posición de 1. El otro bastión es Faverani. Si el brasileño está bien y muestra sus mejores facetas, las probabilidades de salir con la victoria bajo el brazo aumentan considerablemente. El Cebé tiene que cambiar la dinámica pronto porque se le puede hacer bola la mala racha.

