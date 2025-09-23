Vuelven a la Asamblea tras su restauración dos obras de Sánchez Picazo y Gaya Ambas fueron sometidas a un cuidadoso proceso para recuperar su cromatismo y la atmósfera original

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 21:59

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, entregó este martes a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, dos pinturas recientemente restauradas por el Centro Regional de Restauración y depositadas en la sede del parlamento autonómico.

Los trabajos sobre ambos lienzos han durado dos meses y medio. Las obras son 'Cesto de flores (Motivo floral)', del artista murciano Pedro Sánchez Picazo (1863-1952), y de 'Bodegón (Casa del artista)', realizada por Ramón Gaya (1910-2005) en 1947. Ambas piezas han sido intervenidas en un minucioso proceso para recuperar su cromatismo y la atmósfera original de cada obra, además de mejorar sus condiciones de conservación a largo plazo.