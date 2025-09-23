La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Visitación Martínez, Carmen Conesa, Javier Bernal y Patricio Sánchez, con las obras, ayer en la Asamblea. CARM

Vuelven a la Asamblea tras su restauración dos obras de Sánchez Picazo y Gaya

Ambas fueron sometidas a un cuidadoso proceso para recuperar su cromatismo y la atmósfera original

LA VERDAD

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:59

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, entregó este martes a la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, dos pinturas recientemente restauradas por el Centro Regional de Restauración y depositadas en la sede del parlamento autonómico.

Los trabajos sobre ambos lienzos han durado dos meses y medio. Las obras son 'Cesto de flores (Motivo floral)', del artista murciano Pedro Sánchez Picazo (1863-1952), y de 'Bodegón (Casa del artista)', realizada por Ramón Gaya (1910-2005) en 1947. Ambas piezas han sido intervenidas en un minucioso proceso para recuperar su cromatismo y la atmósfera original de cada obra, además de mejorar sus condiciones de conservación a largo plazo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  3. 3 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  4. 4 Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena
  5. 5 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  6. 6 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  7. 7

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  8. 8 Regresa el Oktoberfest a Murcia: ubicación de la fiesta de la cerveza más famosa de Alemania
  9. 9

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  10. 10 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vuelven a la Asamblea tras su restauración dos obras de Sánchez Picazo y Gaya

Vuelven a la Asamblea tras su restauración dos obras de Sánchez Picazo y Gaya