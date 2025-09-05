Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 Argentina afincada en Cataluña, es profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona y ha sido galardonada por su obra 'L'imperatiu categòric', «una pieza irónica e incisiva»

Colpisa Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:23 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

La argentina afincada en Cataluña Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática, correspondiente al año 2025, por su obra 'L'imperatiu categòric' (Arola), a propuesta del jurado reunido este viernes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra 'L'imperatiu categòric' por «la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva. Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg retrata la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas».

El premio reconoció en su pasada edición a María Velasco, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o Angélica Liddell, entre otros.

La autora catalana, hija del poeta argentino Alejandro Szpunberg, exiliado a España en 1976 a raíz de la dictadura militar, procede de una familia judía que emigró a América huyendo de los pogromos en Europa central, una experiencia vital que ha marcado su trayectoria literaria. Afincada en El Masnou (Barcelona), Victoria Szpunberg es dramaturga y profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona. Su primera obra 'Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo)' en 1998 fue accésit del Premio María Teresa León, seleccionada por el Royal Court de Londres (residencia internacional del 2000) y estrenada en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002.

Sus obras se han estrenado en festivales y teatros nacionales e internacionales. A parte de su carrera como autora, ha colaborado con diferentes coreógrafos, ha firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, ha trabajado como directora y ha escrito piezas para radio e instalaciones sonoras. También ha participado en proyectos de teatro y educación.

En 2013 recibió el Premio Max en la autoría teatral catalana. Entre sus obras están 'Esthetic Paradise' (Sala Beckett, Festival Grec 2004), 'La màquina de parlar' (Sala Beckett 2007 y 2022 y Teatro Maldà 2017), 'El meu avi no va anar a Cuba' (Festival Grec de Barcelona 2008), 'La marca preferida de les germanes Clausman' (Tantarantana Teatre 2010, Sala Beckett 2019), 'Boys don't cry' (Teatre Lliure, Festival Grec 2012), 'L'onzena plaga' (dentro del ciclo 'Tot pels diners' en el Teatre Lliure 2015, nominada a los Premis Butaca del mismo año) y 'Balena blava', monodrama para actriz y orquesta (TNC 2018).

En 2022 estrenó 'El pes d'un cos' (TNC y Centro Dramático Nacional), y escribió el libreto para la ópera 'La gata perduda' (Gran Teatre del Liceu) y en 2023 estrenó 'Mal de coraçon' (TNC).

El jurado ha estado presidido por Almudena Hernández de la Torre Chicote, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han actuado Luis Mateo Díez, por la Real Academia Española; María López Sández, por la Real Academia Gallega/ Real Academia Galega; Juan Luis Zabala Artetxe, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Magí Camps Martín, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Àngel Vicent Calpe Climent, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana; Enrique Gallud Jardiel, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Ana Isabel Fernández Valbuena, por la Asociación Colegial de Escritores de España-Asociación de Autores de Teatro (ACE-ATT); Carlos Ferrer Hammerlindl, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Mónica Tourón Torrado, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Ana Isabel Zamorano Rueda, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Raquel Vidales López, por el Ministerio de Cultura María Velasco González, galardonada en la convocatoria anterior.