Un viaje gastronómico para celebrar los 100 años de Rincón de Pepe LA VERDAD y Orenes Grupo rinden homenaje hoy a este complejo hostelero en una jornada que analiza el legado de Raimundo González en la cocina murciana

Lydia Martín Sábado, 4 de octubre 2025, 08:04 Comenta Compartir

Pronunciar el nombre de Rincón de Pepe en Murcia, y fuera de ella, es hablar de uno de los grandes templos de la restauración de este territorio y uno de los grandes defensores de la gastronomía. Son 100 años los que cumple ya este lugar que fundó Raimundo González y que ha dejado un legado y una memoria que aún resuenan en la ciudad.

El diario LA VERDAD y Grupo Orenes quieren celebrar el centenario de Rincón de Pepe con un 'Viaje por la gastronomía', un evento que esta mañana va a repasar el nacimiento, desarrollo y actualidad de este espacio en pleno corazón de Murcia, así como la importancia de la cocina murciana. A las 11.30 horas, en su propio establecimiento, Enrique Carballido, director del complejo Hotel & Restaurante Rincón de Pepe en Orenes Grupo, dará la bienvenida a este acto que estará moderado por el crítico gastronómico de este medio, Pachi Larrosa, y que acercará experiencias y recuerdos compartidos para rendirle un merecido homenaje.

Uno de ellos será Jesús Pacheco, concejal delegado de Turismo, Comercio y Consumo de Murcia, que compartirá la importancia del legado de Raimundo González para la ciudad de Murcia, así como de reivindicar la gastronomía y su puesta en valor en el territorio.

Más información Qué 'Viaje por la gastronomía. 100 años de historia, Rincón de Pepe.

Organiza LA VERDAD y Grupo Orenes.

Cuándo Hoy, desde las 11.30 horas, en Hotel Rincón de Pepe.

Asistencia Gratuita

Tras él, una mesa de expertos debatirá sobre el gusto, el sabor y el amor a la cocina, como son Pablo González-Conejero, chef del Restaurante Cabaña Buenavista; Ginés José Nicolás, chef del Restaurante Rincón de Pepe; Mari Cruz García, propietaria del Restaurante Virgen del Mar; Domingo Simón Guirao, segundo de cocina de Raimundo González, y la hija de Raimundo, Aurelia González. En esta parte del evento se recordarán algunos de los platos de su fundador, así con la perspectiva que hizo poner en marcha este complejo hostelero; pero también plasmarán su opinión sobre el futuro y los retos de la restauración tradicional y de autor murcianas, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de los comensales, la concienciación creciente sobe la sostenibilidad o las nuevas generaciones.

La clausura del acto correrá a cargo de Eva Reverte Hernández, directora general de Competitividad y Calidad Turística.

Temas

Gastronomía

Murcia