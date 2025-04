La UMU incluye 36 voces femeninas de la Región de Murcia en una antología poética

Manuel Madrid Sábado, 26 de abril 2025, 08:04 Comenta Compartir

'Poesía en femenino. Antología de autoras murcianas' ha sido recientemente publicada por la Universidad de Murcia en una edición coordinada y supervisada por una alentadora de espíritus líricos y críticos de la Región de Murcia, Isabelle García Molina, técnico del Servicio de Cultura y coordinadora del Aula de Poesía de la UMU. La antología incluye 36 voces femeninas que cada vez resuenan más allá de las fronteras regionales, insiste García Molina, quien aceptó embarcarse en esta peliaguda aventura de hacer una selección de autoras de la Región.

Las 36 escritoras recogidas en esta antología son Dionisia García, María Teresa Cervantes, Aurora Saura, Juana J. Marín Saura, Marisa López Soria, Teresa Vicente, Carmen Piqueras, Zaida Sánchez Terrer, Katy Parra, Cristina Morano, Rosario Guarino, Inmaculada Pelegrín, Magdalena Sánchez Blesa, Vega Cerezo, Milagros López, Natalia Carbajosa, Idoia Arbillaga, Mari Carmen Ruiz Guerrero, María Martínez Azorín, Sara Martínez Navarro, Noelia Illán, Ana Vidal Egea, Violeta Nicolás, Beatriz Miralles, Alicia Párraga, Cleofé Campuzano, Marisa Morata, Laura Sam, Carmen María López, María Marín, Ani Galván, Inés Belmonte, Anabel Úbeda, Ana Cerezuela, Lola Tórtola y María Sánchez-Saorín.

La idea primigenia de promover esta iniciativa partió del rector de la UMU, José Luján, quien tuvo el deseo de «crear el libro que a mí me gustaría regalar». Este volumen es la respuesta al «momento de esplendor» que está viviendo la poesía murciana, en general, y, particularmente, la poesía escrita por mujeres. No es ajena Isabelle García Molina a esa «notable presencia de escritoras que han enriquecido el panorama literario español», de modo que esta recopilación sirve «para visibilizar el talento de autoras consagradas y también de las voces emergentes, muchas de ellas egresadas de la propia Universidad de Murcia». «Esta obra no solo celebra la excelencia literaria, sino que también busca dar visibilidad a las creadoras murcianas, consolidando su papel en el ámbito», sostiene Longinos Marín, catedrático de la Universidad de Murcia, director de su Cátedra de RSC y vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia. Esta obra ha sido publicada por la UMU con apoyo de Fundación Mediterráneo.

«Cuando me lo pidió el rector», reconoce García Molina, «a bote pronto dije que no, porque esto era mucha tela: no quería que fuera un libro excesivamente grande, y quería que fuera bonito, para que pudiera servir de regalo institucional. Pero cómo hacer una antología de poesía femenina murciana sin que salga un buen tomo es una idea compleja, porque no quería que fuera una chapuza, ni hacer una cosa con prisas». Ha tenido bastante tiempo para confeccionar el libro, que finalmente ha publicado la editorial de la Universidad de Murcia, Editum. En principio, todas las poetas incluidas estaban vivas al comienzo del proyecto, pero María Teresa Cervantes, la venerada autora cartagenera, falleció un mes antes de cumplir los 93 años en octubre pasado, de modo que optaron por mantenerla. Entre Dionisia García, la más veterana de las autoras incluidas, ganadora del Premio de la Crítica de Poesía 2022 por 'Clamor en la memoria' (Renacimiento), un homenaje de la escritora a su compañero de vida, Salvador Montesinos, fallecido en 2021, y María Sánchez-Saorín, autora de 'Herederas', poemario que ganó en 2022 el Premio Tino Barriuso, y autora de un ensayo sobre Ángela Figuera, poeta de la Generación del 50, hay un nómina extensa de autoras en la que florean los nombres de las veteranas Aurora Saura, Juana J. Marín Saura, Marisa López Soria y Teresa Vicente, entre otras.

Jóvenes multipremiadas

Entre las voces jóvenes más actuales destacan la historiadora del arte y poeta Ani Galván, quien aborda en 'Educación de una cortesana' la construcción de la identidad de la mujer desde el cuerpo y desde su relación con los demás; Lola Tórtola, conciencia de la cultura aniquilada, ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2024 por 'Los dioses destruidos'; la filóloga clásica, poeta y traductora Sara Hernández Navarro, cartagenera, galardonada con el XLI Premio Carmen Conde de Poesía, que convoca anualmente Torremozas, por 'Léxico romano'; y Carmen María López («Escribir es tejer, hilar palabras. De algún modo, también soy Ariadna»), autora de 'La madre de nadie', el libro que a la caravaqueña le dio el premio ESPASAesPOESÍA 2024.

«No se les ha prestado atención»

Para incluir a estas autoras, la antóloga ha tenido en cuenta que sean escritoras de la Región de Murcia que han publicado en editoriales de ámbito nacional y reconocidas con algún premio literario. Los poemas seleccionados han sido escogidos por las propias autoras, insiste García Molina, que celebra que la Región de Murcia «siempre ha contado con grandes escritoras, y basta citar, como muestra, a Carmen Conde. Pero creo que no se les ha prestado suficiente atención a todas estas generaciones de mujeres que han ido enriqueciendo en temas, formas y estilos la poesía española».

«Al regresar prefiero traer lo más lejano, aquello que llegando ilumina los sueños, y descubro que soy de otro tiempo la sombra», reza Dionisia García en el poema 'Sombra', de 'El engaño de los días', destacado en el marcapáginas.

'ES UNA PRIMICIA' «He sabido por un poema que la primicia / es el fruto primero de cualquier cosa. / He entendido la espera / y el instante brevísimo de la gloria. / Yo, que durante tanto tiempo he sido / una cosa que aguarda, soy la mano / y soy la herida. / Piel, espacio y entraña, / busco la alondra que anida en los nervios, / la solución de continuidad, / este surco en el que insisto. / Hoy he tumbado un cuerpo sobre la cama, / y esto es una primicia. / Me acompañaban el rayo y su fuego, mañana / esta carne de aquí será mi cosecha» Lola Tórtola

'EDADES' «¿Desde cuándo envejecen? ¿Desde cuándo / translucen todas sus edades superpuestas? / En aquel / que hoy habita en un traje de viejo / ¿por qué al mirar despacio asoma el hombre / que treinta años atrás pisaba el mundo / con el brillo y la apuesta hechura / de la madurez, / sin el vaho que encorva y vuelve opaca / la médula del deseo? ¿Y por qué cada gesto del tiempo en cada cuerpo / –elocuente a su pesar–, y tantos juntos / en todos los rostros sobre el mismo / van trazando el esbozo / gastado y a la vez recién marcado / en este colosal, pues colectivo / lienzo?» Natalia Carbajosa