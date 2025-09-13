Ulea se estrena como primera sede de Murmullo, nuevo festival con encanto del Valle de Ricote

Durante todo el fin de semana se celebrarán actividades en la calle, visitas guiadas a espacios detenidos en el tiempo, talleres de yoga y meditación, un mercadillo de productos de proximidad y conciertos

El fin de semana en Ulea está protagonizado por la primera edición del Festival Murmullo, que ha tenido la Plaza de la Constitución, donde está el Ayuntamiento, como epicentro durante este sábado. Emilio del Carmelo Tomás Loba, cronista oficial del Valle de Ricote, compartió anécdotas y contó la historia de la localidad, en una visita guiada con encanto. Posteriormente se organizó un breve recorrido por la localidad con una guía oficial de turismo.

El Valle tiene lugares en los que perderse. Macu lo sabe, dejó Madrid y volvió a casa. Ahora se dedica a lo que le apasiona, su huerto. Macu abrió las puertas de su rincón favorito y organizó, además, una ruta entre limones y demás frutos de hueso que cultiva y cuida. Al finalizar la visita se ofreció un ágape con deliciosos productos autóctonos.

El alcalde, Víctor Manuel Abenza, saludó a los visitantes que acudieron al mercado de artesanos y productores locales y, posteriormente, al escenario Citrus donde a las 13.00 horas dio comienzo el primer concierto de la mañana, Lewa, en la plaza Baño de la Santa Cruz.

A lo largo de todo el día hubo actividades, talleres y música, como la sesión de dj de Álex Alonso y Jorge Andreu. Elena Gómez de Valcárcel, más conocida como La Barroca, descubrió en otra experiencia la técnica del engobe y el arte de modelar arcilla. Elena enseñó a modelar las letras de los nombres de los participantes en arcilla. A disfrutar con las manos.

Vicente Vicéns / Agm

Olga y María, restauradora de bienes culturales y arqueóloga, respectivamente, hicieron a los participantes retroceder en el tiempo al visitar el Yacimiento Arqueológico del Salto de la Novia. Restos arqueológicos y restos de las murallas que rodean la necrópolis tardorromana, se encuentran en el corazón del Valle de Ricote. Fue una de las visitas imprescindibles a este festival.

Llanos y Asís son los dueños de uno de los lugares más increíbles, La Joya del Valle de Ricote. Esta joya es su pasión, viven por y para dar a conocer los cítricos, sus variedades. Te hacen conectarte con la tierra, con el entorno. Al salir de la Joya los asistentes se fueron con la sensación de haber recibido una masterclass de citricultura e historia. Llanos Girón impartió un taller en su jardinico, un lugar del que pocos querían irse.

Ya por la noche, en el Escenario Murmullo se espera a Calequi y las Panteras. Si sus composiciones atrapan a la primera escucha, sus directos son una celebración adictiva donde conviven la calidad musical y la fiesta; el baile y la emoción, aseguran los promotores de este festival, Álex Jiménez, Belén Unzurrunzaga y Álvaro Rabadán. Desde el estudio Casa Jaleos aseguran que ha sido un verdadero privilegio dar nombre, alma y color a un proyecto tan conectado con el territorio y el deseo de cuidarlo. Branding, naming, cartelería, diseño gráfico… pero, sobre todo, ilusión compartida por un turismo más lento, sostenible, real, humano y sensible, aseguró José Ángel Cuenca.

Durante cuatro fines de semana consecutivos, entre el 13 de septiembre y el 5 de octubre, el valle se convertirá en escenario de 12 conciertos en Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote.

Este domingo 14 de septiembre continúan las actividades, y todavía es posible disfrutar del mercadillo de productos artesanales, de las visitas guiadas (al Salto de la Novia, a la huertica de Macu) y un taller de yoga y meditación, y la actuación gratuita, a las 12.30 horas, de Mujeres con Raíz en el Escenario Citrus en la Plaza Baño de la Santa Cruz de Ulea. La dj MAR MG estará, por su parte, de 11 a 17 horas, en el Escenario Km O de la Plaza de la Constitución.

