La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las universidades de la Región también suspenden las clases mañana por la dana
Logo Patrocinio

Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

Serán finalmente 18 proyectos los que se presenten a un festival que repesca a Luna Ki y a artistas de otros concursos como Mayo o Mikel Herzog Jr.

I. C. Roncal

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:45

Comenta

Mientras Eurovisión dilucida aún si Israel podrá competir o no en el certamen, en RTVE van dando los pasos necesarios para una nueva edición del Benidorm Fest, el festival que desde el año 2022 decide quién será el representante de España en la competición. Funambulista y Ku Minerva serán los artistas más destacados en esta quinta edición, que repesca a Luna Ki y recupera a cantantes de otros concursos como Mayo o Mikel Herzog Jr.

Ha sido María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, la responsable de ir revelando en rueda de prensa las 18 nuevas candidaturas. Porque sí, el concurso crece y abre el recital a dos proyectos más que en la anterior edición. Sin duda, uno de los concursantes más llamativos es Diego Cantero, a quien conocemos como Funambulista. El artista, una de las voces más reconocibles del pop en español, con dos décadas de trayectoria a sus espaldas y ocho discos, contaba que está «muy ilusionado» y «con ganas de vivir la experiencia», al tiempo reivindicaba más música en la televisión, «que le hace falta a este país». Con experiencia por los pasillos de la corporación contaba que este jueves se vivía «una emoción especial y contagiosa».

Como en anteriores ediciones, el Benidorm Fest no tiene miedo de echar la vista atrás y en este sentido lo hace con Ku Minerva, figura icónica de la música dance en español, que en el 95 llenó las pistas de baile con 'Llorando por ti'. «No sé si llorar, reír, solo que sé que estoy muy emocionada y agradecida por la gran oportunidad que se me está brindando», contaba la catalana. «Me planteo este Benidorm Fest con mucho trabajo, dando lo mejor de mí y disfrutándolo porque es una oportunidad única y hay que aprovecharla y ser feliz», concluía la artista con cuatro álbumes a sus espaldas.

El 10 de febrero de 2026 tendrá lugar la primera semifinal; el 12 de febrero, la segunda, y el 14 de febrero se decidirá quién representa a España en Eurovisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  3. 3 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  4. 4

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  5. 5 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  6. 6 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  7. 7 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  8. 8

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  9. 9 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026