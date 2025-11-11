Rosalía arrasa en 'La Revuelta' con su entrevista más «a gusto» La catalana llevó al programa de Broncano a su máximo histórico de audiencia con más de 2,7 millones de espectadores

Rosalía ha elegido 'La Revuelta' para conceder su primera entrevista después del entusiasmo que ha despertado el lanzamiento de su último álbum de estudio, 'Lux'. La llegada de la catalana al teatro en el que se graba el programa de RTVE fue todo un acontecimiento que comenzó con una sorpresa, un sketch coral que ha quedado para la historia del programa, con Rosalía interpretando a la vecina del quinto en una comunidad que se queja porque pasa el día cantando. Los vecinos, un auténtico plantel de estrellas: Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Carmen Machi, Javier Calvo, María Escoté, Estopa, La Zowi e incluso Manuela Carmena. Tras el sorprendente comienzo, llegó la entrevista, con la que David Broncano subió al olimpo de las audiencias con su máximo histórico, superando los 2,7 millones de espectadores.

Y, por si no fuera suficiente con un 20,4% de cuota de pantalla y un minuto de oro a las 23:11 con más de tres millones de espectadores, Rosalía sentenció su paso por 'La Revuelta' con una rotunda frase: «Nunca había estado en un programa tan a gusto». «Se siente como estar en el sofá de tu casa, literal, hablando con un amigo. Y eso es muy valioso», dijo.

Durante su charla con Broncano, la música dio respuesta a algunas de las teorías que han surgido en torno a varias de las canciones que componen 'Lux'. Sobre 'Berghain', el primer tema que lanzó y también nombre de una discoteca tecno de Berlín, se había dicho que hacía referencia a la canción 'Demasiadas mujeres' de su expareja C. Tangana. Sin embargo, quedó descartado que se refiriera a él al explicar que nunca había estado en esa discoteca. «Yo no he ido. Tenía ganas pero nunca me he atrevido a ir. No sé, me da cosa. Siempre he querido porque me gusta el tecno, pero siempre que he estado allí, nunca he visto el momento», contó. Además, aclaró que 'Berghain' «significa arboleda de la montaña, que es un poco lo que se representa en el disco. Como los diferentes pensamientos y emociones que nos invaden la cabeza».

Más esquiva estuvo cuando el presentador le preguntó por 'La Perla', de la que se dice que va dedicada a Rauw Alejandro, con quien llegó a estar prometida. «Yo no digo nada», comentó Rosalía entre risas para continuar confesando que, efectivamente, se trata de un 'beef' aunque sin especificar si va dedicado a uno de sus ex o a todos ellos. «Aunque también hay mucha ficción en el disco, un punto de ficción y no ficción», puntualizó, sobre el contenido de esta canción en la que habla de «la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial».

Entre las anécdotas de la noche, el bizcocho casero que llevó como regalo la artista catalana y dijo haber hecho personalmente con aceite de oliva, que repartió entre el público y el plato en el que lo portaba, un diseño único personalizado para el programa con una foto de ella y otra de Broncano.

Por supuesto, no faltaron las preguntas clásicas sobre el dinero y el sexo y, aunque Rosalía no quiso dar detalles sobre su cuenta corriente, sí que habló abiertamente sobre sexo, dando la sorpresa: «Cero. Celibato. Mi libido baja mucho cuando tengo épocas de mucho estrés», aseguró.

