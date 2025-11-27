J. Moreno Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Ha sido la primera 'top-model' latinoamericana con proyección internacional, forjándose una carrera llena de éxitos en su vida profesional y personal. 'Valeria Mazza. Un sueño dorado' es el título de la nueva docuserie que estrena Divinity este jueves a las 22.45 horas, donde muestra el camino de la también presentadora Valeria Mazza (Rosario, Argentina, 53 años) desde su infancia humilde en Paraná hasta convertirse en icono global de la moda. El trabajo, con testimonios y material inédito, recorre sus tres décadas en las pasarelas y su faceta más íntima como madre y esposa.

–¿No da vértigo echar la vista atrás?

–Siempre miro hacia adelante. Pero cuando estaba llegando a mis 50 años, sentí que era un gran número y que era un momento de frenar y evaluar. La verdad es que empecé a mirar atrás y con Alejandro, mi marido, empezamos a pensar en un documental.

–¿Cuál es su balance a los 50 años?

–Mira, me he sorprendido de mí misma, de todo lo que he vivido y he hecho. Lo hemos plasmado en una linda historia, que obviamente tiene sus sombras y momentos de soledad e incertidumbre. Creo que todos los de mi generación van a poder revivir momentos de su propia historia y los más jóvenes, a los que les puede sonar mi nombre, van a descubrir la historia de esa chica que tuvo una oportunidad y se aferró con dientes y uñas a una carrera que ya lleva 35 años.

–Fue la primera supermodelo latinoamericana. ¿Cómo llevó lo de ser pionera?

–En ese momento no te planteas que eres la primera. No es una carrera, pero la verdad es que no había experiencia y fuimos haciendo el camino, probando… No fue de un día para otro. Hubo mucha planificación y construcción, con prueba y error. Me fui de mi casa con 17 años, llegué a Buenos Aires, donde empecé a trabajar en la moda, y al año siguiente me vine a Europa. Empecé a construir un camino que no estaba en ese momento en el mapa.

–¿Ha tenido que hacer muchas renuncias?

–No tenía muy claro cómo lo quería hacer, porque en realidad nunca fue mi sueño. De pequeña no decía que quería ser modelo y famosa para estar en la tele. Quería ser maestra, trabajar con personas con discapacidad. De hecho, cuando me fui a Buenos Aires estudié terapia ocupacional. Ese era mi camino, pero surgió la posibilidad, y como soy muy curiosa y aventurera, dije «vamos a probar». Obviamente sí que hubo momentos duros de mucha soledad. Siempre que eliges un camino renuncias a otro.

–¿La fama le ha abrumado?

–La verdad es que no. Primero porque la fama no fue de un día para otro, es como que te vas acostumbrando al reconocimiento. Y para mí el reconocimiento de la gente es siempre una consecuencia. La fama para mí no es un objetivo, sino una consecuencia. Después me llegó la posibilidad de hacer televisión y, con mi primer hijo, de buscar un poco más de rutina, porque me di cuenta de que con un niño no podía seguir viajando al mismo ritmo que antes. Entonces fuimos marcando lo que necesitábamos, pero con un objetivo claro y fundamental: mi familia. Fui encontrando el equilibrio entre esa carrera que estaba construyendo y cumplir mis sueños, que era la familia.

–Desde hace dos años la hemos vuelto a ver en televisión presentando el concurso 'Bailando con las estrellas' en Telecinco. ¿Qué balance hace?

–Muy feliz. Me encanta el formato, es entretenimiento para toda la familia. A Jesús Vázquez le conocí dos días antes del estreno, y enseguida nos llevamos muy bien. Nos divertimos mucho.

–De cara a la final de 'Bailando'. ¿A quién ve con más posibilidades de ganar? ¿A Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez o Nona Sobo?

–Tenemos una final soñada con bailarines espectaculares. Anabel Pantoja si bien no baila al mismo nivel, con su personalidad y simpatía se ha ganado al público que la ha llevado hasta el final.