Mercedes y compañía Mercedes Milá. / Archivo Movistar estrena este miércoles 'Scott y Milá', el programa que supone el regreso televisivo de la icónica periodista JULIÁN ALÍA Martes, 26 febrero 2019, 23:16

Si me hubierais visto hace un tiempo, comprenderíais lo contenta que estoy de estar así», comentó este martes Mercedes Milá, «ilusionada con esta nueva aventura», en la presentación de 'Scott y Milá', el programa que supone su regreso a la televisión, y que se estrena este miércoles a las 22:00 horas en #0, de Movistar. En ellos desgranará su visión personal sobre determinados temas que le interesan particularmente.

El primero, titulado 'Renacer', ahondará en la depresión que ha sufrido. «Creo que he renacido», confesó la periodista tras el desgaste y padecido en esta etapa de su vida. «He llegado más lejos de lo que había ido jamás. Me he duchado en pelotas delante de los cámaras, pero la desnudez no es solo física, sino que va más allá», explicó Milá, acostumbrada a producciones inmensas, pero que para su regreso buscaba algo «tranquilo» y «grabado». De hecho, para María Ruiz, directora de la productora Zanskar, el objetivo es «alejarla del periodismo» y «no permitir que se parapete detrás de un ningún personaje», en un intento por ofrecer algo nunca visto, uno de los objetivos principales de la plataforma de pago.

El formato cuenta con cuatro entregas que se irán desvelando de jueves a jueves, y con otras cuatro, aún en rodaje, que se podrán ver en otoño, y para las que Milá ha asegurado tener más cuidado con el estilismo y «no aparecer con unos 'leggings', una camisa y el pelo ni se sabe cómo». La propia protagonista adelantó que una de las entregas, presumiblemente la quinta, estará centrada en las mujeres.

Su amiga la chimpancé

La que fuera presentadora de 16 ediciones de 'Gran Hermano' reconoció que ha tenido ofertas de otras cadenas, pero que en este momento se siente de Movistar, y que no ha pensado en volver a hacer programas en directo. Además, Milá destacó que lo más emocionante de su nuevo programa ocurrió cuando fue a ver a su «ahijada, la chimpancé», a la que conoció en el Congo antes de encontrarse en España con la famosa experta en primates Jane Goodall. «Me habían dicho que no te podías acercar a ese animal y, efectivamente, me escupía; y yo, de vuelta. Ella estaba acostumbrada a ser la reina del mambo allí, pero ese día me acerqué a la jaula, ella sacaba la mano, con las uñas negras, y yo la cogía y estuve un rato hablando con ella. El animal se quedó pegadito a la jaula y le empecé a acariciar, y ella me cogía la mano. Fue un momento extraordinario, algo que no olvidaré en la vida», recordó la periodista catalana, que en la primera entrega le enseña sus heces al experto en psiconeuroinmunología Xevi Verdaguer, sin que nadie del equipo lo supiese: «Qué mejor que mi propia caca para que vea que quiero que tenga en cuenta lo que voy a decir».

Por su parte, el coprotagonista del formato, 'Scott', es algo más que un perro para Mercedes Milá. Es como el símbolo de su renacer. En realidad, la dueña es su madre, a quien se lo regalaron tras la muerte de su padre. Pero finalmente, fue ella la que se hizo cargo del «bicho», «educado en el amor, tranquilo y libre». Tanto, que el director del programa, David Moncasi, aseguró que «se comporta como una estrella de la televisión», y que busca continuamente estar en cámara y ser el centro de la acción.

El broche de oro lo pone el compositor Fernando Velázquez, ganador de un Goya por 'Un monstruo viene a verme', que ha sido el encargado de añadir la música a los episodios. El también director de orquesta retó a músicos, musicólogos y entendidos del mundillo a adivinar cuál es el secreto que esconden las composiciones de 'Scott y Milá'.