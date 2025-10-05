La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El suceso de 'Peacemaker'

Desde el primer minuto la serie nos va mostrando otro mundo del que no nos dice nada, no señala nada, no opina nada

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

No quiero estropearle la serie a nadie, así que simplemente lo llamaremos 'el suceso'. En el sexto episodio de la segunda temporada de 'Peacemaker', en ... HBO Max, más allá de cameos y guiños al nuevo Superman, sucede algo que ha roto la cuarta pared. Es decir, que, sin darnos cuenta, los espectadores nos habíamos convertido en protagonistas de lo que sucedía en la pantalla. Y creo que este 'suceso' es fruto de un talento fascinante en la escritura del guion.

