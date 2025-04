La gran familia

Primero fue la muerte del Papa, luego el apagón; TVE no ha podido aún estrenar su nueva apuesta televisiva

Estábamos todos con el puñal preparado, incluso Brutus, para apuñalar a César en el foro romano y resulta que César no aparece. Y no una ... ni dos veces, sino tres, cuatro y quién sabe si más. Ustedes habrán entendido que estoy hablando de 'La familia de la Tele', y que aquí el foro de Roma no es otro que Televisión Española. Y eso que los de la 'familia' habían dicho que, palabrita del Niño Jesús, el pasado lunes nos visitaban. Al principio la culpa de la ausencia la tuvo la muerte del papa Francisco, después los tres días de luto, el lunes, martes y miércoles por el apagón masivo y sus consecuencias, y hoy jueves porque es el Día de los Trabajadores, y claro, esa Gran Familia son de trabajar solo lo justito.

Y TVE venga a cambiar sus promociones para adecuarse a una realidad que no deja de ser tozuda. Aunque todo indica que ya queda menos para ver a María Patiño, Belén Esteban, Quico Matamoros y el resto de esa familia 'largando' en los medios. Pero seguimos sin saber qué es eso de 'La familia de la Tele', y dado que lo que es conocido de ellos es el 'Sálvame', de la Telecinco de Paolo Vasile, y últimamente el 'Ni que fuéramos shhh', de Ten, no estamos para voltear las campanas. Es más, al campanero le hemos dado vacaciones. Ahora aseguran que esta vez sí, que la 'troupe', que incluiría a Isabel Pantoja, nos visitará el lunes, o el martes, porque el lunes veremos a la 'familia' desfilando. Pero esperen, no le pidan al campanero que regrese para lanzar las campanas al vuelo, porque aún no hemos dicho nada del meteorito, ese que anda descontrolado acercándose a la Tierra, del que hace días que no sabemos por dónde está y que, con el mal fario de 'La familia de la Tele', cuando menos esperemos caerá sobre nosotros.

