Aquella Eurovisión del 68

Estamos en plena semana de Eurovisión: semifinales, eurofans y, este sábado, la gran final. Este festival no tiene nada que ver con aquel de 1968 ... que ganó Massiel con 'La, la, la' y que nos muestra de forma espléndida, rigurosa y divertida la miniserie 'La canción', de Movistar Plus+. Ahora todo son coreografías, luces y canciones con playback musical. Entonces artista y acompañamiento musical eran en directo, no había efectos luminosos ni coreografías, y lo que importaba era la canción. Y esto es lo que muestra 'La canción', tres episodios narrados a ritmo de thriller con un 'ejecutivillo' trepa de tres al cuarto con ansias de medrar, como hilo narrativo para toda la historia.

El primer episodio muestra cómo se designó a Serrat como representante de TVE y la tormenta mediática y furiosa por parte del franquismo cuando el artista pidió cantar en catalán. Serrat fue vetado en televisión y Radio Nacional, pero contó con el apoyo entusiasta de las radios privadas (algo que falta en la serie) que convirtieron su álbum con poemas de Antonio Machado en un número uno si contar con la televisión. El segundo se centra en la elección de otro intérprete, recurriendo a toda prisa a Massiel, de gira por México, que no conocía la canción, para que regresase a España 'ipso facto' y grabase el 'La, la, la'. Y el tercero se centra en Londres, con los ensayos y la actuación apoteósica en el Albert Hall y las votaciones. La serie, que entusiasmará a los que vivieron aquellos hechos, está llena de guiños que en algún caso podrán pasar desapercibidos para quienes desconocen la época. ¡Ay, ese Artur Kaps y Herta Frankel! Esta es una serie hecha para los eurofans, que les muestra que hubo otros mundos televisivos, con menos marketing, pero mucho más interesantes.

