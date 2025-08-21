Los aliens en la Tierra

Comenta Compartir

Por si no teníamos bastante con acontecimientos que nos pongan los pelos de punta, aquí está de nuevo 'Alien'. La película creada por Ridley Scott ... ha dado mucho juego: secuelas, precuelas... Ahora Disney+ nos presenta 'Alien: Planeta Tierra', una serie de ocho episodios, que va desgranandose semana a semana (ya llevamos tres) que se sitúa dos años antes de 'Alien, el octavo pasajero' de Scott, la madre de todos los aliens. La serie no es ajena a Scott, que aquí está como productor ejecutivo, y sí, como indica el título, los aliens, que son muchos y muy variados, pero todos terroríficos, han llegado a la Tierra. Todo comienza con una nave que en su aproximación a la Tierra se estrella sobre un edificio de una enorme metrópolis. Por supuesto han pasado cosas antes del accidente. A bordo, uno de los tripulantes ha acabado con el resto, y la nave regresa llena de muestras alienígenas, a cual mas peligrosa, que han quedado en libertad por la nave y el edificio sobre el que ha caído, y que amenaza con derrumbarse.

A la vez, en la Tierra también ha habido cambios: se ha logrado transmutar consciencias humanas a cuerpos sintéticos, y uno de estos especímenes es una mujer que trabaja en los equipos de rescate. Y para que no falte nada, hay huevos dispuestos a romper el cascarón, y hasta un gato. Todo ello predispone a que ustedes lo vayan a pasar muy mal, aunque es un error desgranar la serie a raíz de un episodio por semana, un tiempo suficiente para que se recuperen del espanto de un capítulo hasta ver el siguiente. Quizá sea mejor esperar a tener la serie entera y verla de un tirón. No les cuento la cantidad de bichos repugnantes que aparecen porque ustedes lo dan por supuesto. Y una corporación criminal cuya capacidad de codicia es insaciable.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Disney