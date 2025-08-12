Beatriz Ariño, nueva defensora de la audiencia de RTVE

I. Cortés Martes, 12 de agosto 2025, 18:50 Comenta Compartir

Continúan los cambios en RTVE. La periodista Beatriz Ariño será la nueva Defensora de la Audiencia de RTVE desde el próximo 18 de agosto. Vinculada desde hace décadas a la corporación, especialmente a los Servicios Informativos, Ariño atenderá en su nuevo puesto las quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios de todos los canales y plataformas de RTVE.

Relevará así a la periodista Rosa María Molló, que se pone al frente del informativo '24 horas' de RNE. En la nota de prensa distribuida por el ente público, agradece a Molló su «total dedicación» en la Oficina de la Defensora en un año de «profunda transformación». Se refiere el texto a la incorporación de José Pablo López como nuevo presidente de la corporación, en noviembre del pasado año.

«Mi mandato ha coincidido con un cambio de modelo en RTVE que ha generado mucha reacción, lo cual es bueno e indica que a la gente le interesa y le importa lo que hacemos», analiza Molló. «Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios que se producen, con un estilo de comunicación más empático y directo. También hemos aumentado la transparencia en la información que nuestras audiencias solicitan. Me siento muy orgullosa de la conversación que hemos mantenido. Escuchar a la gente y que esta se involucre es bueno porque ayuda a mejorar la oferta y los estándares de calidad de la radiotelevisión pública que es lo que la gente espera de nosotros», concluye quien comienza ahora una nueva etapa en RNE.

«Un reto ilusionante»

Cede el testigo a Beatriz Ariño, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. La periodista ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en RTVE. Ha sido redactora, editora y presentadora de diferentes programas, entre ellos, 'La 2 noticias' e 'Informe semanal', donde realizó numerosos reportajes y participó en retransmisiones y programas especiales. También formó parte de la redacción de RNE y, al margen de los informativos, presentó el programa 'Aquí hay trabajo'.

«Mi intención es continuar el trabajo de mis predecesoras, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva», señala Ariño. «Es un reto ilusionante y complejo a la vez, por la velocidad a la que cambian los medios de comunicación y los intereses y exigencias de la audiencia. Pero me consta el compromiso del equipo de la Defensoría con el servicio público para seguir construyendo la RTVE de todos».

