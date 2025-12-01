La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La columna gastronómica

Espirituosos

Tomás Martínez Pagán

Tomás Martínez Pagán

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:06

La actividad milenaria de la destilación a partir de materias primas agrícolas (vino, cereales, remolacha, caña, frutas, bayas, flores, semillas, hierbas y hojas, maderas aromáticas...), ... empleando unos métodos de elaboración tradicionales para producir bebidas espirituosas, está profundamente vinculada al territorio y a nuestras tradiciones. El pasado año el consumo de bebidas espirituosas en nuestro país alcanzó los 180 millones de litros. Se destilan en cada rincón de España, siendo un motor de desarrollo rural. En el mapa nacional destacan 19 indicaciones geográficas que son sinónimo de calidad diferenciada. Las bebidas espirituosas no son sólo productos de consumo: son parte de nuestra cultura, de la gastronomía y de las celebraciones sociales.

