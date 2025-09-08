Titeremurcia programa ocho funciones escolares

LA VERDAD Murcia Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:56 Comenta Compartir

El Festival Titeremurcia llegará a su 24 edición entre el 7 y el 17 de noviembre con una amplia programación que ronda las 50 actividades en toda la Región, entre ellas, se han programado ocho funciones escolares para acercar el teatro de títeres, objetos y sombras a los alumnos de más de treinta centros educativos.

Ángel Salcedo, director de Titeremurcia, cuenta que «en las últimas ediciones, Titeremurcia ha acogido a más de dos mil escolares en cuatro días, provenientes de más de treinta centros educativos, no solo del municipio de Murcia. Hemos tenido colegios de San Pedro del Pinatar, Cieza, Bullas, Alcantarilla, San Javier y hasta de Moratalla. Es bonito ver que el festival lleva la magia de los títeres a tantos niños y niñas».

Las funciones escolares del 7 de noviembre darán el pistoletazo de salida al festival con el espectáculo 'Sé tortuga', de la premiada compañía Xip Xap Teatre, en el Teatro Circo de Murcia a las 10.00 y a las 12.00 horas. Se trata de una adaptación de la obra literaria homónima de Agustín Sánchez Aguilar, premio Edebé de Literatura infantil 2023. Este horario se repetirá el siguiente viernes, 14 de noviembre, en el mismo lugar con el espectáculo 'El Abrazo', de la reconocida compañía aragonesa Titiriteros de Binéfar, premiado como Mejor espectáculo de calle en la Feria de Ciudad Rodrigo 2024.

Sombras chinescas

Por otro lado, los auditorios también dispondrán de su programación escolar con las funciones 'Adelina y Hop', un pequeño homenaje a todas las mujeres titiriteras, de los catalanes Txo Titelles en el Auditorio de La Alberca el lunes 10 de noviembre; y con el espectáculo 'Pilla el fuego y corre' de la compañía Animamundi Teatre en el Auditorio de Guadalupe el lunes 17, siendo este espectáculo el único de sombras chinescas de esta edición. Se trata de una propuesta inspirada en una antigua leyenda que proviene de los nativos de América del Norte. El espectáculo quiere ser un canto a la Naturaleza y a todo lo que nace y crece en ella. Ambos montajes contarán también con dos funciones a las 10.00 y a las 12.00 horas.

Estos espectáculos están incluidos en Expresarte, el Programa de Artes Escénicas para Centros Educativos del Área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Murcia, dependiente de la Concejalía de Cultura e Identidad, uno de los principales patrocinadores del festival Titeremurcia, quien también recibe el apoyo de la Consejería de Cultura a través del ICA y del Ministerio de Cultura a través del INAEM.

El festival dispone en su web, titeremurcia.com, de toda la información necesaria para que los propios colegios a través de sus docentes o equipos directivos puedan realizar la reserva de las entradas, escribiendo al email reservas@titeremurcia.com o a través del 692 125 483 (de 10.00 h. a 14.00 h.).