Escultura de Galo Conesa para los triunfadores en La Unión. LV
Toros al natural

Suspendido el festival de Calasparra por las lluvias

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:47

La empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, decidió ayer de acuerdo con el Ayuntamiento de Calasparra suspender el festival anunciado para este sábado, ... 11 de octubre, ante la alerta meteorológica que pronostica fuertes vientos y lluvias durante buena parte del fin de semana. Entre las razones alegadas, prima ante todo la seguridad de los espectadores. En este festejo estaban anunciados los matadores de toros Emilio Serna, Antonio Puerta y Filiberto y los novilleros sin picadores Salvador Ruiz 'El Marqués' y Jesús Montiel, con ganado del Marqués de Domecq y Dámaso González. La devolución de las entradas adquiridas hasta este momento se realizará hoy viernes, 10 de octubre, y el lunes, 13 de octubre, en horario de 18.00 a 20.30 horas, en el kiosco de La Corredera.

