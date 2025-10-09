Suspendido el festival de Calasparra por las lluvias

La empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, decidió ayer de acuerdo con el Ayuntamiento de Calasparra suspender el festival anunciado para este sábado, ... 11 de octubre, ante la alerta meteorológica que pronostica fuertes vientos y lluvias durante buena parte del fin de semana. Entre las razones alegadas, prima ante todo la seguridad de los espectadores. En este festejo estaban anunciados los matadores de toros Emilio Serna, Antonio Puerta y Filiberto y los novilleros sin picadores Salvador Ruiz 'El Marqués' y Jesús Montiel, con ganado del Marqués de Domecq y Dámaso González. La devolución de las entradas adquiridas hasta este momento se realizará hoy viernes, 10 de octubre, y el lunes, 13 de octubre, en horario de 18.00 a 20.30 horas, en el kiosco de La Corredera.

Por otro lado, este sábado también está programado un festival taurino en el municipio minero de La Unión que, en principio, sigue adelante. Ayer jueves, los organizadores mantuvieron una reunión al respecto y durante este viernes se mantendrá comunicación continua entre la empresa, el Ayuntamiento de La Unión y los toreros que participarán en el festejo para tratar cualquier novedad derivada de la meteorología.

Lo peor de la dana se espera durante el día de hoy y la organización del festejo mixto programado para mañana a las cuatro y media de la tarde y que está enmarco de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, tiene la voluntad de que se celebre el festival en la fecha y hora prevista. El cartel de este festival taurino está compuesto por el rejoneador Pablo Donat, que lidiará un novillo de la ganadería de Tomás Sánchez (antes Juan Tassara), y por los diestros Rubén Pinar, Cristóbal Ramos 'Parrita', Jorge Infer y el alumno de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', Iván de Benito, quienes tienen previsto medirse a reses de la ganadería yeclana de Nazario Ibáñez.

Dentro de estos festejos, la Peña Taurina Cultural de La Unión, como colaboradores en la organización del Festival Taurino, ha presentado una obra del escultor Galo Conesa que servirá para rendir homenaje a los triunfadores del festival del año pasado, el matador Rubén Pinar y el novillero con picadores Cristóbal Ramos 'Parrita'. Ambos serán obsequiados con la estatuilla, que representa un toro bajo un castillete minero abrazado por un capote. Pinar y 'Parrita' recibirán sus galardones al finalizar el paseíllo, en un acto previo a la lidia. Esta obra se instituye como galardón destinado, en lo sucesivo, a reconocer la colaboración y apoyo hacia la peña y su labor cultural.

En Segura de la Sierra Otras dos orejas para Paco Ureña

El torero lorquino Paco Ureña participaba el pasado lunes en el tradicional festival taurino de Segura de la Sierra (Jáen). Ureña, que regresaba días antes de México, país en el que toreó dos corridas de toros, hizo el paseíllo en la singular plaza de Segura de la Sierra, donde se lidiaron toros de El Cotillo. Paco Ureña, con un morlaco complicado, estuvo muy dispuesto y solvente, toreando al natural con mucho empaque, logrando cortar las dos orejas del ejemplar que le tocó en suerte. Junto al lorquino actuaron Manuel Román, (dos orejas), Manuel Quintana (dos orejas y rabo), y Bombita (dos orejas).

Encuentro de Escuelas Taurinas Triunfo de Toni Marín en la clase práctica de Abarán

La plaza de toros de Abarán acogía el pasado sábado 4 de octubre el último festejo taurino de su feria. Se trataba de una clase práctica de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', que celebró el segundo festejo del II Encuentro de Escuelas Taurinas que se celebra en la Región, con el patrocinio de la Comunidad y con el apoyo del Ayuntamiento de Abarán y de la empresa Tauroluján. Se lidiaron novillos de Julio de la Puerta. Abrió plaza el novillero de Alcantarilla Toni Marín, quien obtuvo un triunfo de dos orejas y puerta grande, firmando una faena de entrega y conexión con el público, llegando incluso a banderillear. El novillero de Alcázar de San Juan Hugo Reinosa le acompañó en la salida a hombros al cortar dos orejas por una faena que contó con pasajes de calidad y remató bien con la espada. El murciano Iván de Benito se manejó con gusto con la capa y dio una vuelta al ruedo.

También actuaron el novillero de la escuela de Málaga Antonio Arias, que recibió una oreja, y varios alumnos que demostraron su evolución en la Escuela.