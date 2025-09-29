Sonia Navarro inaugura el viernes el nuevo espacio de T20 en Madrid

LV Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

Sonia Navarro será la primera artista en exponer en el nuevo espacio que abrirá la galería murciana T20 en Madrid. Lleva por nombre Galería T20 Fourquet, y se ubica en el número 10 de la calle Doctor Fourquet, no muy lejos del 'triángulo del arte' que forman los museos Reina Sofía, El Prado y el Thyssen. La inauguración será a las 20 horas, este viernes 3 de octubre. La exposición de Sonia Navarro lleva por título 'Algo barroco sin serlo'. En la nota de sala, 'Preámbulo para un encuentro con el arte de Sonia Navarro', Alejandro Vergara Sharp, historiador del arte, especialista en Rubens y jefe del Área de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte en el Museo del Prado, escribe que «para acercarnos a una comprensión del arte es útil pensar que lo propio de él, su esencia, reside en el lenguaje mismo, en la forma en que un asunto nos es comunicado».

Las obras de Sonia Navarro llevan a Vergara Sharp a preguntarse cómo analizar sus abstracciones: «Vivo su belleza, su calidad artística, como certezas, con una claridad de la que no puedo dudar. Pero si busco explicarlas me enfrento al hecho irrefutable de que no son demostrables. Tal vez podamos encontrar ayuda mirando hacia el pasado y también hacia otros tipos de creaciones artísticas». «Las obras de Sonia Navarro se posan en los espacios que ocupan con el aplomo del gran arte del pasado», afirma el prestigioso historiador.