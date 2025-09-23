La Sinfónica regional abre temporada con el estreno de una obra de Alicia Morote y con el violista Joaquín Riquelme

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ofrece este jueves el primero ... de los conciertos del ciclo de abono en el Auditorio regional Víctor Villegas, que contará con el violista de la Filarmónica de Berlín, Joaquín Riquelme, que arrancará con la presentación de la obra 'Sigh' de la compositora murciana Alicia Morote.

Bajo la batuta del director asociado de la OSRM, Manuel Hernández-Silva, el concierto comenzará con los músicos de la sinfónica regional interpretando el estreno absoluto de la obra con la que Alicia Morote ganó el premio de la Fundación SGAE-AEOS: 'Sigh'.

A continuación, Joaquín Riquelme dejará durante unos días su puesto en la Filarmónica de Berlín para volver a su tierra e interpretar como solista uno de los grandes conciertos escritos para la viola, el de Bèla Bartók.

Como en temporadas anteriores, antes del concierto, a las 19.15 horas, habrá una charla con los protagonistas del mismo, quienes ahondarán en detalles de las obras que se escucharán a continuación

Para culminar la noche, la orquesta regional interpretará la primera sinfonía de Brahms. Se trata de una de las grandes composiciones románticas que profundizan en el lenguaje beethoveniano. Estrenada en 1876, bajo la batuta del compositor, fue recibida en Viena con entusiasmo por su fuerte carga dramática y brillante orquestación.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «este concierto, con el que arranca la temporada sinfónica del Auditorio regional Víctor Villegas, es una clara muestra del compromiso que tenemos con los músicos de la Región. En concreto, con dos de nuestros talentos más internacionales: Alicia Morote y Joaquín Riquelme».

El concierto tendrá lugar este jueves, 25 de septiembre, a las 20:00 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla del Auditorio regional Víctor Villegas (tfno. 968343080) en auditoriomurcia.org y bacantix.com.

Abonos a la venta

Además, hasta este mismo jueves es posible abonarse al ciclo completo de la OSRM para disfrutar de los once conciertos programados hasta junio de 2026, por el que pasarán algunas de las figuras más relevantes del panorama musical internacional. Hay, además, abonos para estudiantes a precios reducidos.

Al término del concierto, como es habitual, el público podrá hacer uso de la Línea Sinfónica, un autobús gratuito que traslada a los asistentes al concierto hasta el centro de Murcia, efectuando paradas en las principales calles y avenidas de la ciudad.