La semana más taurina del año en la Región de Murcia

Finalizado agosto, el mes de septiembre llega cargado de festejos taurinos en la Región de Murcia. El lunes finalizaba la Feria del Arroz de Calasparra ... , con varios nombres propios, como los de El Mene, que salió a hombros en el último de los festejos, tras dar una gran dimensión con los novillos de Fuente Ymbro, Jesús Romero, que entró la primera novillada de feria por la vía de la sustitución y salió a hombros, o Joao D'Alva que paseó una oreja de cada novillo de su lote, uno de Miura y otro de Prieto de la Cal, y se llevó la Espiga de Oro a Portugal.

Ese fin de fiestas en Calasparra coincide con los Huertos de la Feria de Murcia y una amplia oferta de ocio, entre la que se encuentra su feria taurina que comienza el domingo, pero que ya tuvo este miércoles el preámbulo de su pregón taurino, organizado por el Real Club Taurino de Murcia y que este año ha tenido un pregonero de excepción, el torero mexicano Roca Rey.

Este viernes llegan las primeras reses a los corrales de la plaza, con la novillada de Fuente Ymbro que se lidiará el domingo y tras el desembarco de los novillos se celebrará, en los bajos del coso, junto a la capilla, la tradicional misa.

Tertulias taurinas Ciclo 'Feria y toros', exposición de Queco y encierro infantil

En torno a la feria taurina, el Real Club Taurino de Murcia, como es tradicional, programa una amplia actividad cultural en su ciclo Feria y Toros, que tuvo su primer acto con el pregón de Roca Rey del pasado miércoles. Hoy viernes, en la sede del Club Taurino tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura taurina del artista Antonio Auñón 'Queco', a las 13:00 h.

El domingo, a la una de la tarde, los novilleros Javier Zulueta y Víctor Acebo, que torearán por la tarde, protagonizarán una tertulia taurina.

También el domingo, pero a las 22 horas, José María Manzanares recogerá el premio al triunfador de la pasada feria, además de los premios correspondientes a mejor faena, faena más artística, mejor estocada y quite de peligro.Desde el lunes 15 hasta el domingo 21 continuarán los actos en el Club Taurino en su horario de la una de la tarde.Este sábado, dirigido a los más pequeños, habrá un encierro infantil organizado por la empresa Toros Sureste, que tendrá lugar en la Avenida Alfonso X el Sabio a partir de las 12 h.

Corrida de las Maravillas Cehegín celebra el décimo aniversario de alternativa de Puerta

Ampliar Antonio Puerta, diestro ceheginero.

El domingo a las cinco y medio de la tarde se celebrará en la plaza de toros de Cehegín la tradicional corrida de toros de sus fiestas de septiembre en honor a la Virgen de las Maravillas, que este año cumple tres siglos de su llegada al municipio.

Con toros de La Palmosilla harán el paseíllo Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Antonio Puerta. Este último cumple ese día su décimo aniversario de alternativa, que tomó en Murcia de manos de El Juli. Talavante vuelve a la plaza donde se doctoró en 2006 con Morante de padrino.

Reses de Julio de la Puerta II Encuentro de Escuelas Taurinas de la Región este sábado en Yecla

La plaza de toros de Yecla acoge este sábado un festejo que mira al futuro. Se trata del II Encuentro de Escuelas Taurinas en la Región de Murcia. Dará comienzo a las seis de la tarde y en este festejo sin picadores se lidiarán reses de Julio de la Puerta, para los novilleros David Pardo (E.T. de Murcia), Pablo Sánchez (E.T. de Almería), Toni Marín (E.T. de Murcia), Jesús Montiel (E.T. de Murcia), Iván de Benito (E.T. de Murcia) y Jesús Millán (E.T. de Úbeda).

La entrada al festejo es gratuita con invitación, y el mejor recibirá el Trofeo Trapío de Bodegas La Purísima.

Albacete, Murcia y Lorca Paco Ureña afronta la semana más intensa de su temporada

Ampliar Paco Ureña está anunciado en México.

El torero lorquino afronta cuatro compromisos en los próximos días. Este sábado hará el paseíllo en Albacete, en la corrida estrella de su feria, alternando con Morante de la Puebla y Roca Rey para lidiar una corrida de Daniel Ruiz Yagüe.

Dos tardes actuará Ureña en Murcia, el martes 16, día de la Romería, con toros de Victoriano del Río junto a Alejandro Talavante y Roca Rey, y el sábado 19 hará el paseíllo junto a Perera y Luque con toros de El Parralejo. Al domingo siguiente, día 21, tiene cita con su Lorca natal con toros de Álvaro Núñez Benjumea. Ureña trenzará el paseíllo junto a José María Manzanares y Juan Ortega.

Después viajará a México donde está anunciado el domingo 28 de septiembre en la plaza de toros de Guadalajara, con toros de Ordaz, en un cartel compuesto por Paco Ureña, Óscar Rodríguez y Ernesto Javier 'Calita'.