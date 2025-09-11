La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Roca Rey pronunció el pregón taurino de Murcia. José Luis Ros Caval / AGM
Toros al natural

La semana más taurina del año en la Región de Murcia

Francisco Ojados

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:54

Finalizado agosto, el mes de septiembre llega cargado de festejos taurinos en la Región de Murcia. El lunes finalizaba la Feria del Arroz de Calasparra ... , con varios nombres propios, como los de El Mene, que salió a hombros en el último de los festejos, tras dar una gran dimensión con los novillos de Fuente Ymbro, Jesús Romero, que entró la primera novillada de feria por la vía de la sustitución y salió a hombros, o Joao D'Alva que paseó una oreja de cada novillo de su lote, uno de Miura y otro de Prieto de la Cal, y se llevó la Espiga de Oro a Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  5. 5

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  6. 6 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  7. 7

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
  10. 10 Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La semana más taurina del año en la Región de Murcia

La semana más taurina del año en la Región de Murcia