Seis originales propuestas de octubre a diciembre en el Luzzy de Cartagena Gitanas A Escena, bajo la dirección de Coco Reyes, abrirá la temporada con 'Te amo, Lorca'; pasarán también Doble K Teatro, Zoo Cabaret y Pupaclown

Jueves, 11 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Cartagena, con el apoyo del Instituto de las Industrial Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) y el Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música, lanzó este miércoles la programación teatral de otoño con una selección de obras que rinden homenaje a clásicos de García Lorca y José Zorrilla y su Tenorio; pero también apuestan por el humor más ácido y los números musicales. Seis propuestas las que se podrán disfrutar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, de octubre a diciembre. Más información sobre las obras y venta de entradas disponible en la web www.cultura.cartagena.es.

El concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, explicó que, «tras el éxito de la temporada anterior, en la que 3800 espectadores disfrutaron de las 24 funciones de octubre a mayo, este otoño contaremos con propuestas interesantes con los que cartageneros y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas de la escena nacional, regional y local. Nuestro objetivo siempre es acercar la Cultura a los vecinos».

El 16 de octubre, a las 20:00 horas, se representa 'Te amo, Lorca', por Gitanas A Escena, compañía de teatro dirigida por la actriz, artista y escritora Coco Reyes. Rinde homenaje al gran poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca. Se trata de una pieza poética desarrollada a través de una lectura dramatizada de una selección de sus poemas y textos. El 23 de octubre, a las 20:00 horas, Doble K Teatro propone 'Gamberras', comedia teatral que sumerge al público en un delirante casting publicitario para elegir a la protagonista del nuevo spot de «Canberra», una marca de comida lata para perros.

El 29 de octubre, a las 20:00 horas, Ditirambo Espectáculos pone en escena 'Doña Inés del alma mía' (entrada gratuita); Zoo Cabaret invita el 20 de noviembre, a las 20:00 horas, a 'Spanish Bizarro'; el 4 de diciembre, a las 20 horas, Enredós Teatro propone '¿Demasiadas mujeres?' (entrada gratuita), y Pupaclown representa '... y entonces Cataplán', el 19 de diciembre, a las 18:30 horas. Las entradas ya están a la venta a precios populares.