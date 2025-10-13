Más de 50 salas de conciertos debatirán en Murcia sobre el presente y futuro del sector en el XX Congreso Estatal

Calequi y las Panteras, RATA, Bad Manners y Karmacadabra actuarán en este acontecimiento que tendrá lugar en el HUB Audiovisual del Cuartel de Artillería y en la Cárcel Vieja durante los días 20, 21 y 22 de octubre con representantes de asociaciones territoriales, artistas, managers, promotores y otras entidades

La Asociación Estatal de Salas de conciertos ACCES celebrará su XX Congreso los días 20, 21 y 22 de octubre en la ciudad de Murcia. Durante tres jornadas, el Congreso reunirá a representantes de más de cincuenta salas de conciertos procedentes de todo el territorio español, y a representantes de diez asociaciones territoriales de salas de conciertos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Región de Murcia. Además de artistas, managers, promotores, otras asociaciones nacionales como APM y A.R.T.E., y entidades de gestión como SGAE y AIE. También participarán representantes de salas europeas (Italia, Francia, Reino Unido y Portugal) y latinoamericanas (Argentina y Paraguay) para reflexionar sobre los principales retos y oportunidades que a nivel global afronta el sector.

Entre las actividades destacan la Asamblea General de ACCES, una mesa de trabajo internacional con representantes de asociaciones de salas de Europa y Latinoamérica, y la participación de Sound Diplomacy, consultoría estratégica de referencia mundial en políticas musicales. Habrá una nutrida programación de ponencias, con un enfoque muy práctico en torno a las nuevas tecnologías, la normativa, los incentivos fiscales, el desarrollo de talento emergente y las políticas públicas que afectan al ecosistema musical.

El Congreso se completa con una cuidada programación musical en directo, que incluirá conciertos en algunas de las principales salas de Murcia, reafirmando la importancia de estos espacios como lugares imprescindibles para el desarrollo artístico, la dinamización cultural y la creación de comunidad.

Asamblea general: 20 de octubre

El lunes 20 de octubre comenzará con una presentación institucional en el Hub Audiovisual Cuartel de Artillería a las 12:30 h con Diego Avilés, Concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, y Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes Región de Murcia. A continuación, se presentará el caso de éxito de 'Espacios de Cultura Viva' del Ayuntamiento de Barcelona con Daniel Granados, una iniciativa que ha demostrado ser un modelo efectivo para la promoción de la cultura y la música en vivo.

La Asamblea General Anual de ACCES tendrá lugar en el Espacio 0 del Centro Párraga, de 16:00 a 20:00, donde se discutirán temas relevantes para la asociación y se tomarán decisiones importantes para las salas de música en vivo. Para cerrar el día, el concierto de AIE con Calequi y las Panteras desde Madrid en la Sala Revólver será uno de los conciertos destacados, mostrando el talento de la música emergente que logra hacerse un hueco en el sector.

Desarrollo del talento

El martes 21 de octubre estará dedicado a la tecnología y el desarrollo de talento en la industria musical. En el Hub Audiovisual Cuartel de Artillería, se presentará un desayuno informal con Eventim, una empresa líder en tecnología para el espectáculo, que mostrará cómo su plataforma puede mejorar la experiencia del público y la gestión de eventos. También se presentarán proyectos tecnológicos desarrollados por ACCES y CINFO, como una guía digital de salas de conciertos y un chatbot sobre normativa, que buscan mejorar la eficiencia y la accesibilidad en la industria. Además, habrá una ponencia sobre incentivos fiscales y contratación a cargo de Pelícano Partners y CBC Abogados, que ofrecerá consejos prácticos para los profesionales de las salas.

Ampliar Cartel del Congreso Estatal de Salas de Música en Vivo.

Tras la comida de socios para celebrar el XX Aniversario de ACCES el Congreso continuará por la tarde con un panel sobre desarrollo de talento emergente con AIE, donde se discutirá cómo apoyar a los nuevos talentos en la industria musical, con Gema Sánchez, responsable del circuito AIEnRuta; Estefanía Serrano, CEO de Plan B music, y el artista Javier Calequi, moderado por Tomás Legido, programador de la Sala Mardi Gras de A Coruña. Impartirán un taller gracias a SGAE Javier Ribó, coordinador del departamento de Contratación y Licencias; David Garrido, coordinador de Áreas de Artes Escénicas y Musicales y Mercados masivos, y Álvaro Oltra, director de la delegación de Valencia y Murcia, que explicarán a los socios de ACCES el Convenio entre la sociedad de gestión de derechos y esta asociación.

Al final de esta jornada, se entregará un reconocimiento de SGAE a una sala de conciertos, por su trayectoria y su respeto y compromiso con los autores, y tendrá lugar el concierto de los murcianos RATA en Sala Rem.

Música en directo

El último día de Congreso, el miércoles 22 de octubre, a las 12:30h en la Cárcel Vieja, contarán con Azucena Micó, Global Head of Research & Projects de Sound Diplomacy, una consultoría estratégica internacional experta en crecimiento económico utilizando estrategias centradas en la música, que presentará su panel titulado 'Ciudades Musicales: Cómo maximizar el valor de la música en tu ciudad', y compartirá la metodología para orientar la política musical de las ciudades.

Representantes de salas de conciertos de Europa (España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido) y Latinoamérica (Argentina y Paraguay) participarán en una de las mesas de trabajo

Se discutirá cómo el apoyo a las salas de conciertos privadas puede ser un pilar fundamental para el desarrollo de la música en vivo en las ciudades porque aportan un valor multifacético, impactando directamente en los ámbitos social, económico y cultural, y actuando como una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos socioeconómicos que las administraciones se plantean hoy en día. Antes de eso se celebrará a puerta cerrada una mesa de trabajo entre representantes de salas de conciertos de Europa (España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido) y Latinoamérica (Argentina y Paraguay).

La tarde del miércoles y cómo programación extendida, contaremos con una ruta turística por la ciudad de Murcia, actividad organizada por la Oficina de Congresos de Murcia. La edición número 20 del Congreso Estatal de Salas de Música en Vivo concluirá con un gran concierto internacional en la sala Garaje Beat Club que será el escenario perfecto para que los asistentes disfruten de la música en vivo de dos bandas: Bad Manners (Londres) y Karmacadabra (Cartagena).